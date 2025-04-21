Папа Франциск помер: як це вплине на католиків в Україні

Що зміниться для вірян УГКЦ та римо-католицького обряду

Новина про смерть Папи Римського Франциска, яка надійшла 21 квітня 2025 року миттєво розлетілась різними куточками Землі, де проживає численна спільнота християн (є приблизно 1,3 мільярда охрещених католиків у всьому світі). В Україні католицька спільнота вірян також велика — 6,5 мільйонів (за даними 2020 року).

Які ж наслідки ця подія матиме для українських вірян? "Телеграф" пояснює, чи зміниться щось у богослужіннях та чим відрізняються греко-католики від прихильників римського обряду.

УГКЦ та римо-католицька церква: чим вони відрізняються

В Україні католицька церква має дві основні гілки: римо-католики та греко-католики. Римо-католики становлять меншість і проживають переважно на заході країни. Історично це здебільшого етнічні поляки. Значно численнішою є Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ), яка поєднує східний (православний) обряд із підпорядкуванням Риму.

Як підпорядковується УГКЦ Риму

Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) має особливий статус у структурі Католицької Церкви. Це східна католицька церква, що перебуває в повному євхаристійному сопричасті з Римським Престолом, але зберігає свою східну літургійну традицію, обряди та певну адміністративну автономію. УГКЦ підпорядковується Риму:

Канонічно: УГКЦ визнає примат Папи Римського та його найвищу юрисдикцію.

УГКЦ визнає примат Папи Римського та його найвищу юрисдикцію. Єдина доктрина: УГКЦ приймає всі догматичні та віровченні положення Католицької Церкви.

адміністративно: УГКЦ має власну ієрархічну структуру, синод єпископів та внутрішнє управління.

Як відбувається призначення ієрархів в УГКЦ

Очільник УГКЦ обирається Синодом єпископів УГКЦ, але його обрання має бути затверджене (підтверджене) Папою Римським. Єпископи для єпархій в Україні обираються так:

синод єпископів УГКЦ обирає трьох кандидатів; список кандидатів надсилається до Риму; Папа Римський призначає одного з кандидатів або (таке буває дуже рідко) може попросити новий список.

Отже, згода Риму (Папи Римського) є обов'язковою для призначення єпископів УГКЦ.

Який зв’язок мав покійний Папа Римський Франциск з УКГЦ

Папа Франциск і глава УГКЦ Блаженніший Святослав

У скорботному повідомленні про смерті понтифіка на сайті УГКЦ значиться, що в юності він був вихованцем українського священника Степана Чміля, що сформувало його глибоке розуміння східної християнської традиції. У січні 2018 року понтифік відвідав собор Святої Софії в Римі, де зізнався: "Кожного дня молюся перед іконою Богородиці, подарованою Блаженнішим Святославом, таким чином розпочинаю та завершую день по-українськи".

Понтифік також зробив вагомий внесок у визнання духовної спадщини України, коли 2015 року визнав "героїчні чесноти" митрополита Андрея Шептицького – важливий крок у процесі його беатифікації (процес зарахування покійного до лику святих).

Знаковою подією для української католицької спільноти стало призначення у грудні 2024 року єпарха Мельбурнського УГКЦ Миколи Бичка кардиналом. Це, як кажуть в УГКЦ, засвідчило високе визнання української католицької громади на світовому рівні.

Римо-католицька церква в Україні

Втім, для пересічних вірян УГКЦ після смерті Папи Франциска суттєвих змін у релігійному житті не відбудеться. Богослужіння проводитимуться за звичним розкладом, а церковні таїнства здійснюватимуться без змін. Після смерті Папи Римського у римо-католицьких храмах молитимуться за упокій душі Франциска. Згідно з встановленими церковними канонами, після смерті будуть відправлятись спеціальні Меси за упокій. Такі ж Меси відправлятимуться у Римі та по всьому світі. А протягом дев’яти днів після смерті у церкві проводять особливі богослужіння "Новендіале".

Загалом відносини між УГКЦ та Римо-католицькою церквою базуються на спільному визнанні верховенства Папи Римського, попри деякі відмінності в літургійних традиціях.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що після смерті понтифіка розпочнеться період Sede Vacante (порожнього престолу), а потім конклав кардиналів обере нового Папу. Для української католицької спільноти настане час очікування і молитви за вибір наступника святого Петра.