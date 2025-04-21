Папа Франциск помер: як це вплине на католиків в Україні
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Що зміниться для вірян УГКЦ та римо-католицького обряду
Новина про смерть Папи Римського Франциска, яка надійшла 21 квітня 2025 року миттєво розлетілась різними куточками Землі, де проживає численна спільнота християн (є приблизно 1,3 мільярда охрещених католиків у всьому світі). В Україні католицька спільнота вірян також велика — 6,5 мільйонів (за даними 2020 року).
Які ж наслідки ця подія матиме для українських вірян? "Телеграф" пояснює, чи зміниться щось у богослужіннях та чим відрізняються греко-католики від прихильників римського обряду.
УГКЦ та римо-католицька церква: чим вони відрізняються
В Україні католицька церква має дві основні гілки: римо-католики та греко-католики. Римо-католики становлять меншість і проживають переважно на заході країни. Історично це здебільшого етнічні поляки. Значно численнішою є Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ), яка поєднує східний (православний) обряд із підпорядкуванням Риму.
Як підпорядковується УГКЦ Риму
Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) має особливий статус у структурі Католицької Церкви. Це східна католицька церква, що перебуває в повному євхаристійному сопричасті з Римським Престолом, але зберігає свою східну літургійну традицію, обряди та певну адміністративну автономію. УГКЦ підпорядковується Риму:
- Канонічно: УГКЦ визнає примат Папи Римського та його найвищу юрисдикцію.
- Єдина доктрина: УГКЦ приймає всі догматичні та віровченні положення Католицької Церкви.
- адміністративно: УГКЦ має власну ієрархічну структуру, синод єпископів та внутрішнє управління.
Як відбувається призначення ієрархів в УГКЦ
Очільник УГКЦ обирається Синодом єпископів УГКЦ, але його обрання має бути затверджене (підтверджене) Папою Римським. Єпископи для єпархій в Україні обираються так:
- синод єпископів УГКЦ обирає трьох кандидатів;
- список кандидатів надсилається до Риму;
- Папа Римський призначає одного з кандидатів або (таке буває дуже рідко) може попросити новий список.
Отже, згода Риму (Папи Римського) є обов'язковою для призначення єпископів УГКЦ.
Який зв’язок мав покійний Папа Римський Франциск з УКГЦ
У скорботному повідомленні про смерті понтифіка на сайті УГКЦ значиться, що в юності він був вихованцем українського священника Степана Чміля, що сформувало його глибоке розуміння східної християнської традиції. У січні 2018 року понтифік відвідав собор Святої Софії в Римі, де зізнався: "Кожного дня молюся перед іконою Богородиці, подарованою Блаженнішим Святославом, таким чином розпочинаю та завершую день по-українськи".
Понтифік також зробив вагомий внесок у визнання духовної спадщини України, коли 2015 року визнав "героїчні чесноти" митрополита Андрея Шептицького – важливий крок у процесі його беатифікації (процес зарахування покійного до лику святих).
Знаковою подією для української католицької спільноти стало призначення у грудні 2024 року єпарха Мельбурнського УГКЦ Миколи Бичка кардиналом. Це, як кажуть в УГКЦ, засвідчило високе визнання української католицької громади на світовому рівні.
Втім, для пересічних вірян УГКЦ після смерті Папи Франциска суттєвих змін у релігійному житті не відбудеться. Богослужіння проводитимуться за звичним розкладом, а церковні таїнства здійснюватимуться без змін. Після смерті Папи Римського у римо-католицьких храмах молитимуться за упокій душі Франциска. Згідно з встановленими церковними канонами, після смерті будуть відправлятись спеціальні Меси за упокій. Такі ж Меси відправлятимуться у Римі та по всьому світі. А протягом дев’яти днів після смерті у церкві проводять особливі богослужіння "Новендіале".
Загалом відносини між УГКЦ та Римо-католицькою церквою базуються на спільному визнанні верховенства Папи Римського, попри деякі відмінності в літургійних традиціях.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що після смерті понтифіка розпочнеться період Sede Vacante (порожнього престолу), а потім конклав кардиналів обере нового Папу. Для української католицької спільноти настане час очікування і молитви за вибір наступника святого Петра.