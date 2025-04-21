У Києві відкрили пляжний сезон — люди "печуться" під 50-градусним сонцем

Проте радіти літньому теплу довго не доведеться

Весна цьогоріч у Києві непередбачувана, проте 21 квітня температура повітря просто побила всі рекорди. У деяких районах столиці, зокрема на Борщагівці, термометри, які потрапили під прямі сонячні промені, зафіксували майже 50 градусів вище нуля.

Про це повідомили місцеві пабліки. Жителі не розгубилися — українці влаштували "пляжні дні". Дехто навіть вирішив розпочати купальний сезон і пірнув у міські водойми.

Відео з таких відпочинків швидко набирають популярність у соцмережах.

Хоча метеорологи зауважують, що ці показники не є офіційними через вплив прямого сонячного світла на термометри, це все одно свідчить про надзвичайно високу температуру, яка значно перевищує звичні для квітня показники.

За інформацією Укргідрометцентру, у столиці 21 числа на термометрах позначка показує 24-26 градуси вдень.

Але радіти літньому теплу довго не доведеться. Синоптики попереджають, що вже наприкінці квітня в Україні очікуються заморозки, а в деяких областях навіть можливі снігопади. Уже з понеділка, 28 квітня, температура різко знизиться й весняне тепло поступиться місцем холоднішому повітрю. Тому жителям столиці та регіонів варто підготуватися до швидкої зміни погодних умов.

Раніше "Телеграф" писав, що погода приготувала метеозалежним українцям неприємний сюрприз. Фахівці повідомляють, що підвищений атмосферний тиск над територією України триматиметься протягом 5 днів.