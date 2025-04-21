Вдає миротворця: Путін зробив чергову порожню заяву про "СВО"

Вчергове звинуватив Україну "у недотриманні" умов

Бойові дії на фронті в Україні повністю відновлено після так званого "Великоднього перемир'я" очільника Росії Володимира Путіна. Воно "діяло" до 00:00 21 квітня.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на заяву Путіна у ході премії "Служіння". Він також звинуватив Київ у "недотриманні режиму тиші".

За словами Путіна, Росія "вітає та готова приймати" будь-які мирні ініціативи, але за умови, що Україна "не порушуватиме" їх.

"Росія спостерігала за зниженням бойової активності Києва під час перемир'я, але "було" понад 5 тис. атак", — зазначив російський лідер.

Він також наголосив, що перед мирними урегулюваннями Києву та Москві слід "розібратися з пропозицією не бити по цивільних об'єктах". Водночас президент України Володимир Зеленський пропонував продовжити дію "Великоднього перемир'я", але Кремль проігнорував цей факт.

Нагадаємо, що вже зранку 21 квітня Міноборони РФ оголосило, що окупанти пішли у наступ після "перемир'я". Ба більше українські військові відмітили неабияку активність росіян на Покровському напрямку.

У ЦПД зазначали, що Кремль намагався реалізувати інформаційну операцію проти України, оголосивши в односторонньому порядку так зване "Великоднє перемир'я". Але спроба росіян провалилася: російському правителю Володимиру Путіну не вдалося вдати із себе "великого миротворця", хоча це було однією з головних цілей російського режиму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Путіна зробили лицемірну заяву про продовження "перемир’я".