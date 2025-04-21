Путін посилює репресії: за що тепер росіянам світять великі терміни

Залишатися на свободі в Росії стає все складніше

У Росії продовжують "закручувати гайки", тепер за "дискредитацію армії" можна вирушити за ґрати на сім років. Крім того, отримати статус "іноземного агента" стало набагато легше.

Відповідні укази Володимир Путін підписав у понеділок, 21 квітня. Про це пишуть російські ЗМІ.

У першому документі йдеться про те, що якщо "дискредитація армії" сталася за наймом або з корисливих спонукань, то за це може бути передбачено до 7 років позбавлення волі. Крім того, там зазначено, що за публічні заклики до міжнародних санкцій проти Росії можна отримати п’ять років в’язниці.

Якщо ж росіяни захочуть сприяти притягненню до кримінальної відповідальності російських окупантів чи чиновників, то тепер вони також можуть отримати до семи років. Однак це стосується лише тих випадків, коли це робиться через організації, в яких Росія не бере участі (наприклад, Міжнародний кримінальний суд).

Ще один документ розширює список підстав для надання статусу "іноагенту". Тепер його можна отримати за сприяння міжнародним організаціям та органам влади інших країн, якщо дії будуть розцінені владою як спрямовані проти Росії.

Як повідомлялося раніше, Путін також підписав закон про ратифікацію договору про стратегічне співробітництво з Іраном. Документ не лише регламентує широкий спектр двосторонніх питань, а й зобов’язує сторони приходити на захист один одного, якщо на одну з країн нападуть.