Вы из рода гадалок и знахарей, если ваша фамилия звучит так: проверьте её в списке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Всего таких родовых имен насчитывается 15
Множество украинских фамилий несут в себе интересную историю и может рассказать, кем были наши предки. Некоторые родовые имена, например, свидетельствуют о том, что их носители в прошлом были знахарями и гадалками.
Об этом говорится на сайте "Рідні". На сегодняшний день таких родовых имен в Украине насчитывается 15.
Практически у каждой из этих фамилий есть большое количество носителей. Самая популярная из этого списка имеет более 800 носителей по всей стране. В то же время самая редкая — всего 5.
Список этих фамилий выглядит так:
- Ворожбит — 848 носителей этой фамилии;
- Ворожко — 553 носителей;
- Ворожцова — 137;
- Ворожка — 118;
- Ворожильник — 38;
- Видьма — 23 носителя;
- Видьмаченко — 6 носителей;
- Видьманов — 5 носителей;
- Вищун — 59 носителей;
- Вищук — 192 носителей;
- Вищунова — 5;
- Знахаренко — 117 носителей;
- Знахарчук — 16;
- Знахарук — 11.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые фамилии наши предки раньше давали людям, чтобы защитить целый род от зла и нечистой силы. Они верили, что родовое имя имеет большое значение и может повлиять на судьбу человека.