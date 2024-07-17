Вы из рода гадалок и знахарей, если ваша фамилия звучит так: проверьте её в списке

Всего таких родовых имен насчитывается 15

Множество украинских фамилий несут в себе интересную историю и может рассказать, кем были наши предки. Некоторые родовые имена, например, свидетельствуют о том, что их носители в прошлом были знахарями и гадалками.

Об этом говорится на сайте "Рідні". На сегодняшний день таких родовых имен в Украине насчитывается 15.

Практически у каждой из этих фамилий есть большое количество носителей. Самая популярная из этого списка имеет более 800 носителей по всей стране. В то же время самая редкая — всего 5.

Список этих фамилий выглядит так:

Ворожбит — 848 носителей этой фамилии;

Ворожко — 553 носителей;

Ворожцова — 137;

Ворожка — 118;

Ворожильник — 38;

Видьма — 23 носителя;

Видьмаченко — 6 носителей;

Видьманов — 5 носителей;

Вищун — 59 носителей;

Вищук — 192 носителей;

Вищунова — 5;

Знахаренко — 117 носителей;

Знахарчук — 16;

Знахарук — 11.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые фамилии наши предки раньше давали людям, чтобы защитить целый род от зла и нечистой силы. Они верили, что родовое имя имеет большое значение и может повлиять на судьбу человека.