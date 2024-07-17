Укр

Вы из рода гадалок и знахарей, если ваша фамилия звучит так: проверьте её в списке

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Pixabay Новость обновлена 17 июля 2024, 09:37

Всего таких родовых имен насчитывается 15

Множество украинских фамилий несут в себе интересную историю и может рассказать, кем были наши предки. Некоторые родовые имена, например, свидетельствуют о том, что их носители в прошлом были знахарями и гадалками.

Об этом говорится на сайте "Рідні". На сегодняшний день таких родовых имен в Украине насчитывается 15.

Практически у каждой из этих фамилий есть большое количество носителей. Самая популярная из этого списка имеет более 800 носителей по всей стране. В то же время самая редкая — всего 5.

Список этих фамилий выглядит так:

  • Ворожбит — 848 носителей этой фамилии;
  • Ворожко — 553 носителей;
  • Ворожцова — 137;
  • Ворожка — 118;
  • Ворожильник — 38;
  • Видьма — 23 носителя;
  • Видьмаченко — 6 носителей;
  • Видьманов — 5 носителей;
  • Вищун — 59 носителей;
  • Вищук — 192 носителей;
  • Вищунова — 5;
  • Знахаренко — 117 носителей;
  • Знахарчук — 16;
  • Знахарук — 11.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые фамилии наши предки раньше давали людям, чтобы защитить целый род от зла и нечистой силы. Они верили, что родовое имя имеет большое значение и может повлиять на судьбу человека.

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#Украина #История #Фамилии #Гадалка