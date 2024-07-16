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Ваші предки вміли дуже смачно готувати, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Pixabay Новина оновлена 16 липня 2024, 09:41

Усього таких родових імен налічується дев’ять

Серед величезної кількості українських прізвищ є ті, які наші пращури раніше давали людям, які вміють смачно готувати. Їх отримували не тільки кухарі, а й люди, які вражають своїми кулінарними талантами.

Про це йдеться у науковій роботі мовознавця Юліана Редько "Сучасні українські прізвища". Там зазначається, що багато років тому ці прізвиська зазвичай привласнювали тим, хто багато часу проводив на кухні й постійно експериментував із різною їжею та смаками. Для таких людей кулінарія – хобі.

Загалом таких родових імен налічується дев’ять. До речі, деякі з цих прізвищ зустрічаються не лише в Україні, а й у Польщі.

Які прізвища давали людям, які смачно готують :

  • Кухар;
  • Кухаренко;
  • Кухарець;
  • Кухарук;
  • Кухарчук;
  • Кухаришин;
  • Кухарський;
  • Кухарик;
  • Поваренко.

Також зазначимо, що є низка родових імен, які давали пекарям:

  • Пекар;
  • Пекаренко;
  • Пекарук;
  • Пекарчук;
  • Пекарський;
  • Калашник;
  • Бекерський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища раніше давали лише представникам еліти. Ці родові імена пов’язані з кількома професіями інтелігенції.

Теги:
#Україна #Історія #Прізвища