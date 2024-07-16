Ваші предки вміли дуже смачно готувати, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку
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Усього таких родових імен налічується дев’ять
Серед величезної кількості українських прізвищ є ті, які наші пращури раніше давали людям, які вміють смачно готувати. Їх отримували не тільки кухарі, а й люди, які вражають своїми кулінарними талантами.
Про це йдеться у науковій роботі мовознавця Юліана Редько "Сучасні українські прізвища". Там зазначається, що багато років тому ці прізвиська зазвичай привласнювали тим, хто багато часу проводив на кухні й постійно експериментував із різною їжею та смаками. Для таких людей кулінарія – хобі.
Загалом таких родових імен налічується дев’ять. До речі, деякі з цих прізвищ зустрічаються не лише в Україні, а й у Польщі.
Які прізвища давали людям, які смачно готують :
- Кухар;
- Кухаренко;
- Кухарець;
- Кухарук;
- Кухарчук;
- Кухаришин;
- Кухарський;
- Кухарик;
- Поваренко.
Також зазначимо, що є низка родових імен, які давали пекарям:
- Пекар;
- Пекаренко;
- Пекарук;
- Пекарчук;
- Пекарський;
- Калашник;
- Бекерський.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища раніше давали лише представникам еліти. Ці родові імена пов’язані з кількома професіями інтелігенції.