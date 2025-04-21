Чи приїде Трамп до Путіна на 9 травня: у Кремлі дали точну відповідь

На парад приїдуть представники понад 20 країн

Президент США Дональд Трамп не приїде у Москву на парад 9 травня. Зазначимо, що російський лідер Володимир Путін у цей день очікує в гості представників країн-союзників і "друзів" РФ.

Щодо візиту Трампа негативно висловився прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Про це пишуть РосЗМІ.

"Мова про приїзд Трампа 9 травня до Москви не йде", — заявив Пєсков. Водночас він не уточнював, чи запрошували президента США взагалі, чи Трамп відповів відмовою на такий жест з боку Путіна.

Хоча фінальний список глав держав, які приїдуть 9 травня до Москви, ще не було оприлюднено, вже відомо, що приїдуть керівники понад 20 держав. Отже, очікуються лідери таких країн як Узбекистан, Буркіна-Фасо, Казахстан, Білорусь, Вірменія, Таджикистан, Киргизія, Куба, Словаччина, Сербія, Китай, Індія, Бразилія, В’єтнам.

Зазначимо, що цього року військовий парад до 9 травня у Росії кардинально зміниться. Володимир Путін планує уникнути традиційної помпезної демонстрації показової техніки на користь реальної бойової сили. Таку тривожну тенденцію помітили європейські експерти після аналізу відео з генеральної репетиції параду в Єкатеринбурзі.

Раніше "Телеграф" писав, що Європейський Союз може не ухвалити Сербію до свого складу, якщо президент країни поїде на парад до Путіна 9 травня.