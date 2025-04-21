"Ласкаво просимо": невідомий літак покружляв над Львовом

Моніторингові сервіси не знають, що це за рейс

Невідомий пасажирський літак був помічений над Львовом. Дуже дивним було й ім’я рейсу — "WELCOME", тобто "Ласкаво просимо".

Про це свідчать дані сервісу FlightRadar24. Зазвичай подібні аномалії є наслідком технічного збою або роботою РЕБ, проте цього разу місцеві жителі кажуть, що чули звук польоту.

Незвичайним був і маршрут таємничого рейсу — він начебто намалював "чоловічка" над Львовом. Літак на радарах з’явився о 9:40 UTC (12:40 за Києвом) і зник майже через годину.

Місцеві жителі у мережі зазначили, що літак було не лише добре чутно, а декому навіть вдалося його розглянути. За словами деяких мешканців, це був не пасажирський літак, однак інших деталей вони не знають.

Як відомо, повітряний простір над Україною був закритий після початку російського вторгнення, а тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.