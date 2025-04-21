"Травень стане найнепростішим у році": експерт розповів, чого чекати від армії РФ (карта)

"Великоднє перемир’я" мало стати проміжним етапом

Незважаючи на "Великоднє перемир’я" російського лідера Володимира Путіна, очікувати зниження інтенсивності наступу РФ у травні не варто. Є все більше передумов, що п’ятий місяць року стане каталізатором для російських окупантів.

Таку думку висловив військовий оглядач Олександр Коваленко. Експерт зазначив, що так зване "Великоднє перемир’я" мало стати проміжним етапом для формування умов до подальшої активізації.

"Якщо хтось сподівається на те, що російські окупанти підуть на "перемир’я" та зниження інтенсивності бойових дій — це ваші фантазії і не більше того. Згідно з наявною інформацією, минулого тижня практично всі командувачі російських груп військ в Україні отримали установку до активізації та нарощування наступальних дій ", — написав Коваленко.

Військовий оглядач зазначає, що основним напрямком для удару буде Лімано-Куп’янська вісь. Росіяни, очевидно, активізуються на правому березі Оскола і Чорного Жеребця. Проте, як пише Коваленко, їхньою метою буде не окупація Харківської області та Харкова, адже це їм зовсім не під силу, а саме відволікання уваги.

Куп’янський та Лиманський напрямок на карті Deep State

"Так, вони ставлять собі за мету вихід в цілому на лівий берег Оскола і контроль над Куп’янськом і Лиманом, але не зараз. Зараз це спроба відвернення уваги від Донецької області, особливо від Костянтинівського напряму, на яке РОВ (російські окупаційні війська) зосередило 8-ма ОВА (загальновійськова армія) і частково 51-у", пише він.

Експерт додає, що найближчим часом ми побачимо поступове збільшення штурмових дій на Лиманському напрямку та по Куп’янську, особливо по правому березі силами 69-ї МСД та 27-ї ОМСБр. Лиманський напрям, пише Коваленко, тиснуть ціною виснаження не тільки 20-ї ОВА, а й передислокацією сил і засобів 1-ї ТА.

Однак за цим може бути набагато інтенсивніший наступ на Костянтинівському напрямку. І, як пише Коваленко, не виключено, що у пріоритеті буде і Сіверський напрямок, тому що закриття Торецького плацдарму, де й оперують 8-а та 51-а ОВА, відкривають шлях армії РФ на Костянтинівку з півдня. А на Лиманському напрямі, за оцінкою оглядача, дії 25-ї ОВА закривають питання Серебрянського лісу, з охопленням 20-го ОВА напряму з півночі, а Сіверський напрямок – прямий удар із виходом на Слов’яно-Краматорську агломерацію.

Торецький плацдарм у напрямку Костянтинівки на карті Deep State

"І на словах, начебто як у РОВ, все схоплено, а на ділі? А на ділі проблему створюють СОУ (Сили оборони України), які продовжують тримати оборону та зберігати боєздатність незважаючи на жодні фінти вухами Кремля.

Але варто розуміти, що поступове нарощування активності РОВ у другій половині квітня переросте на повну каталізацію їхніх дій саме в травні. Напевно, саме травень 2025 року може стати найнепростішим у всьому році ”, — підходить до підсумку Коваленко.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський підбив підсумки "Великоднього перемир’я" і розповів, скільки разів росіяни його порушили.