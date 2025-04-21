Від чого помер Папа Римський: ЗМІ з’ясували причину

У Ватикані обіцяють повідомити офіційну причину ввечері

Причиною смерті Папи Римського Франциска (у світі Хорхе Маріо Бергольйо) міг стати інсульт, повідомили італійські ЗМІ з посиланням на свої джерела. Офіційно причину назвуть ближче до вечора 21 квітня.

Про це повідомляють Repubblica та Corriere della Sera. Зазначається, що на цей час пресслужба Святого престолу у відповіді на запитання журналістів лише повідомила про те, що понтифік помер у своїх покоях.

"Папа Франциск помер у своїх апартаментах у Каса-Санта-Марта. Як повідомляє пресслужба Святого Престолу, щоб дізнатися про причини смерті Бергольйо, нам доведеться дочекатися підтвердження сьогодні ввечері о 20:00", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, згідно з правилами Ватикану, тіло Папи Римського буде виставлено на загальний огляд у соборі Святого Петра на три дні. Найближчим часом буде скликано засідання кардиналів, під час яких будуть обговорені деталі його похорону. Втім, їхнє обговорення зазвичай може розтягуватися на 4-6 днів.

З 22 квітня розпочнуться меси за упокій душі понтифіка, які проводитимуться протягом наступних дев’яти днів. Вибори нового Папи раніше розпочиналися через 15-20 днів після смерті попереднього, проте Бенедикт XVI свого часу вніс зміни до цієї процедури, а тому призначення нового глави римо-католиків може розпочатися раніше.

Як відомо, серед ймовірних кандидатів на роль нового Папи Римського є кілька незвичайних для церкви особистостей. Наприклад, представник Азії кардинал Луїс Антоніо Тагле з Філіппін та представник Африки Пітер Тарксон з Гани. У списку майбутніх кандидатів на роль Папи є й українець.