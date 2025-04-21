Полегшення чи катастрофа для фронту? Військовий експерт про можливі наслідки 30-денного перемир’я

Путін може використати цей період для посилення армії

Президент України Володимир Зеленський запропонував 30-денне перемир'я, яке було погоджене з американською стороною під час переговорів у Саудівській Аравії. Та росіяни досі жодним чином не відповіла на це.

Пропозиція викликала чимало обговорень щодо її доцільності та можливих наслідків для України. Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, у коментарі "Телеграфу" прокоментував перспективи цього перемир'я та можливу реакцію російської сторони на таку ініціативу.

За словами Ступака, Росія навряд чи зацікавлена у справжньому перемир'ї, коли "жодна зі сторін не стріляє". "Поки що, наскільки я бачу, для РФ воно не цікаве взагалі. Йдеться про справжнє перемир'я, коли жодна зі сторін не стріляє, на фронті спокій. В такому ключі у перемир'ї Путін точно не зацікавлений", – зазначив експерт.

Водночас він припускає, що Росія може використати цей час для власних цілей, зокрема для "безболісної" ротації військ. "Вони можуть скористатись цим часом для накопичення військ, а потім завершити перемир'я достроково, наприклад, звинувативши нас у його порушенні, або дочекатись слушної нагоди і вдарити. Так вони зазвичай і роблять", – пояснює Ступак.

Щодо України, то, за словами Ступака, нам потрібне повне перемир'я, але наші військові так само використають цей час для відпочинку та ротації. Та насправді Путіна можуть зупинити не військові дії, а певні економічні та політичні пропозиції.

"Єдине що може Путіна зупинити, – не військовий супротив, а щось у вигляді "морквинки", яку йому зараз пропонують. По-перше, це повернення російського газу на європейський ринок, бо європейці хочуть на цьому заробляти, і "Газпром" також дуже хоче. Також йому можуть запропонувати відновлення прямого авіаційного сполучення з США, літаки, зняття санкцій і так далі", – підсумував Ступак.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Трампа скептично оцінили можливість укладення перемир'я в Україні та сказали, хто винен.