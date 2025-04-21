Путін пообіцяв подумати над припиненням садистських атак і знову збрехав про Суми: нові заяви президента РФ

Очільник Росії знову зробив кілька заяв

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія "завжди добре ставиться до перемир’я" і саме тому виступила з так званою "ініціативою припинення вогню на Великдень". Він також висловив цинічне сподівання, що Україна "так само позитивно" сприймає мирні ініціативи.

Про це російський диктатор заявив 21 квітня, передає низка пропагандистських ЗМІ. За словами Путіна, попри те, що українські військові нібито "майже п’ять тисяч разів порушили перемир’я", загалом протягом Великодня фіксувалося зниження активності на фронті.

Коментуючи пропозиції країн Заходу щодо запровадження мораторію на удари по цивільній інфраструктурі, Путін зазначив, що Росія "їх проаналізує і дасть відповідь". Водночас він вчергове звинуватив Київ у використанні цивільних об’єктів у військових цілях, згадавши нібито підготовку ракетних випробовувань в Одесі за участі іноземних партнерів.

Окремо президент РФ прокоментував російський авіаудар по центру Сум 13 квітня, в результаті котрого поранення отримали 120 людей, а загинуло – 34. Він повторив тезу, яку до цього вже використовували пропагандисти та заявив, що там нібито відбувалося нагородження військовослужбовців Сил оборони України, які брали участь в операції на території Курської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що бойові дії на фронті в Україні повністю поновилися після завершення так званого "великоднього перемир’я", оголошеного президентом РФ Володимиром Путіним. Режим тимчасового припинення вогню формально тривав до опівночі 21 квітня.