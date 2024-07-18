Таємниця прізвища: що об'єднує предків нардепів Задорожнього та Безуглої

Деякі "секрети" лежать на поверхні

Народні депутати Микола Задорожній та Мар’яна Безугла можуть бути пов’язані між собою не лише роботою в Верховній Раді та тим, що входили до складу партії "Слуга народу". Таємниця їхніх прізвищ вказує на деякі цікаві особливості життя предків.

Ці родові імена входять в одну групу, бо вони виникли через особливості будинку. Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на наукову роботу мовознавця Юліана Редька.

Значення прізвища Задорожній

Багато сучасних українських родових імен походять від особливостей розташування будинку. Цілком ймовірно, що прізвище Задорожній дали чоловіку, у якого житло знаходилось за дорогою.

Усього в Україні проживає 2793 носії цього родового імені, повідомляє портал "Рідні". Найбільше ― у Києві. У Софіївському районі, звідки родом нардеп Задорожній, є 7 носіїв цього прізвища.

В Україні багато Задорожніх

Що означає прізвище Безугла та Безуглий

Це родове ім’я складається з двох частин: "без" та "угол". Останнє слово має значення кутка. "Мати свій куток" означає мати власне житло.

За даними порталу "Рідні", в Україні проживає 3223 жінки з прізвищем Безугла. Українців з чоловічою формою родового імені менше ― 2671.

Прізвиська Безуглий та Безугла, ймовірно, виникли ще за часів козацтва. Так називали людей, які не мали власного будинку та тинялись де попало.

Проте є й інше значення. Безуглим могли прозвати чоловіка, який залишив свою оселю та пішов шукати заробітків.

"Телеграф" раніше повідомляв, які прізвища давали нетовариським людям. Якщо носите таке, то ваш предок був ще тим мовчуном.