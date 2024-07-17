Безугла покинула "Слугу народу": як пояснила причину

Нардеп розповіла, чому ухвалила таке рішення

Народний депутат Мар’яна Безугла, яку нещодавно звільнили з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю у середу, 17 липня, вийшла із фракції Слуги народу. Вона подала відповідну заяву

Про це повідомив нардеп від партії Голос Ярослав Железняк у Telegram. За словами нардепа з "СН" Олександра Федієнко, у відповідь на повідомлення про вихід Безуглої з фракції пролунали "поодинокі оплески". Він наголосив, що не поділяє цю позицію.

"Але розумію, що працювати з однодумцями, які не поділяють її думку, вкрай важко", — сказав він.

Сама Безугла за дві години до оголошення в Раді про її вихід із "Слуги народу" написала у Facebook, чому вона планує це зробити. Вона заявила, що більше не має "моральних сил асоціювати себе із фракцією навіть формально".

За словами Безуглої, пріоритети колег комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки їй незрозумілі. Вона додала, що "найбільших атак" після її критики військового керівництва та закону про мобілізацію вона отримала "від членів "рідної" фракції".

"Отже, беручи до уваги вищезазначену ситуацію, що склалася, більше не маю моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально … А що ж Президент? Мені боляче, що дуже важко пробитися до нього з очевидними фактами про проблеми у війську. Намагаюся це зробити усіма способами. Переді мною щодня постає заслін із "професіоналів". Але за мною очі військових в бойових підрозділах. Не здаюся, на це моральних сил достатньо", — резюмувала Безугла.

Як повідомляв "Телеграф", Безуглую внесли до бази "Миротворець". Причиною названо те, що вона свідомо дискредитувала органи державної влади та управління.