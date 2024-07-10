Ви корінні українці, якщо ваше прізвище звучить так: перевірте у списку

Розшифровуючи значення своїх прізвищ, українці відкривають для себе нові грані власної ідентичності та зв'язку з минулим

Прізвище має велике значення для кожної людини, адже воно несе в собі історичну та культурну спадщину, відображає родинні зв'язки та ідентичність, а особливо в такі важкі часи, які зараз покладені на Україну. У давнину прізвища надавалися людям за різними ознаками, зокрема за професією, характером або навіть зовнішністю. Сьогодні "Телеграф" розповість про родові імена, які підтверджують, що ви українець.

Відзначимо, що суто українські прізвища мають деякі особливості, наприклад, характерні закінчення, що допомагають виокремити їх серед інших.

Закінчення -енко

Саме таке закінчення походить від давнього слова "дитина" і вказує на походження від певної особи. Наприклад, Петренко — син Петра, Іваненко — син Івана. Воно вважається найхарактернішим для корінних українців, однак насправді в жодній області прізвища з закінченням на -енко не переважають.

Питома вага носіїв цих родових імен коливається від 30% в Чернігівській області до всього 4% у Львівській. А по всій Україні прізвища з закінченням -енко складають не більше 15%

Закінчення -ук

На другому місці в рейтингу найпопулярніших закінчень в прізвищах корінних українців перебуває закінчення -ук. Воно зустрічається по всі території України, так само як і -енко. Наприклад, Корнійчук, Ковальчук.

Закінчення -ський

Прізвища, що закінчуються на -ський, -зький, -цький, займають третю сходинку. Хтось може вважати, що ці закінчення свідчать про польське походження, хоча це не зовсім так. До прикладу, Зеленський, Сирський, Іваницький.

Прізвища з закінченнями -ський, -зький, -цький притаманні багатьом слов’янським народам і відображають місце походження їхнього першого носія. Наприклад, якщо перша частина прізвище нагадує назву польського населеного пункту, то імовірно, воно має польське походження, якщо українського – то українське. На кшталт Уманський (Умань), Миргородський (Миргород) тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про прізвища, які вказують на те, що в роду змінювали віру.