А ваше там є? 20 найпопулярніших прізвищ в Україні, шукаєте своє у переліку

Там точно є ваше родове ім’я чи ваших знайомих

Ваше сучасне прізвище є тією ниточкою, яка поєднує вас з далеким предком, про якого ви можете взагалі нічого і не знати, не мати його фотографій. Проте є багато ідентичних родових імен. Самі популярні прізвища в України походять переважно від назв давніх професій або етнічних груп, інших народів, наприклад, від поляків, румунів чи угорців.

"Телеграф" дізнався про 20 найпоширеніших родових імен на території нашої країни. Повний список опублікований у Вікіпедії.

Найпопулярніші прізвища в Україні

У давнину людям давали прізвиська залежно від їхньої професії, етнічної групи, особливостей зовнішності або навіть таланту. Більшість з них збереглись у сучасних прізвищах. Щоправда, багато з них були змінені, зокрема через русифікацію за часів СРСР.

Публікуємо перелік 20 найпопулярніших прізвищ в Україні:

Мельник Шевченко Коваленко Бондаренко Бойко Ткаченко Кравченко Ковальчук Коваль Олійник Шевчук Поліщук Іванова Ткачук Савченко Бондар Марченко Руденко Мороз Лисенко

Напевно, не зустріти українця, у якого б не було мінімум декілька знайомих родин з цими прізвищами. Тим паче що вони поширені по всій країні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які сучасні прізвища вказують на бідного предка. У нього не було можливості навіть забезпечити себе їжею та одягом.