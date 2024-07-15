Коміка та земляка Зеленського "погнали" зі "Слуги народу": що відомо про нардепа Задорожнього

Цікаві факти про життя народного обранця

Микола Задорожній виключений з політичної партії "Слуга народу". Цьому рішенню передувало вручення підозри народному депутату, якого звинувачують у вимаганні хабаря розміром у 3,4 мільйона гривень.

Задорожнього звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 КК України. Тому дисциплінарна комісія політичної партії прийняла рішення про виключення депутата, повідомляє пресслужба "Слуги народу".

"Миколу Задорожнього виключили з партії "Слуга Народу". 15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії "Слуга Народу", на якому було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього", ― йдеться у повідомленні партії.

Микола Задорожній: біографія нардепа

Його можна назвати земляком президента України Володимира Зеленського, бо він також родом з Дніпропетровщини. Щоправда, Задорожній народився у селі Новоюлівка Софіївського району Дніпропетровської області, тоді як голова держави родом з Кривого Рогу.

39-річний народний депутат вже встиг спробувати себе в різних сферах. За освітою він педагог. Задорожній закінчив Криворізький державний педагогічний університет, отримавши фах вчителя інформатики та фізики. Він працював в освітній сфері, щоправда, невідомо де і скільки.

У Вікіпедії вказано, що Задорожній був менеджером зі збуту і постачання. Проте немає жодної інформації про те, у якій компанії він працював та який період часу.

Проте він більш відомий як шоумен та організатор святкових заходів. Тепер вже нардеп раніше працював в івент-агенції GB Event by Kvartal 95, а також був членом гумористичної групи "Брати Гагаріни". Остання виступала у гумористичному шоу "Бійцівський клуб". Задорожній також виступав у "Кварталі 95".

Політична кар’єра Задорожнього

Політичну кар’єру він розпочав у 2019 році. За одними даними він був безробітним на момент балотування, а за іншими ― бізнесменом. Так, "Інтерфакс-Україна" у 2019 році писав, що Задорожній є засновником ПрАТ "Агрофірма Мрія" і ФГ "Міравр". Обидві ці фірми займались рослинництвом.

У 2019 році нардеп балотувався від "Слуги народу"

Задорожній балотувався від "Слуги народу" по виборчому округу №162 в Охтирському районі. Вибори він виграв. У Верховній Раді увійшов до складу Комітету з питань бюджету.

Зазначимо, що Задорожній є головою тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань використання коштів бюджету, спрямованих на облаштування фортифікацій, а також на виготовлення та закупівлю дронів для військових. Документ про його призначення був опублікований на офіційному порталі ВРУ 22 травня 2024 року.

Скандали з участю Задорожнього

Останній гучний скандал пов’язаний з врученням підозри. Нардепа підозрюють у вимаганні хабаря розміром у 3,4 мільйона гривень. Саме за таку суму він готовий був не перешкоджати у проведенні ремонту на об’єктах інфраструктури в Сумській області.

Офіційно правоохоронні органи не назвали прізвище нардепа. Проте його ім’я стало відоме журналістам вже за декілька годин. Це також підтвердили й в його колишній партії, виключивши Задорожнього.

У вересні 2022 року розгорівся скандал через светр нардепа, який він одягнув у звільнену Тростянку, коли вітав працівників лісу з професійним святом. На одязі була намальована літера V. Ця літера стала символом рашизму після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Проте цілком можливо, що ніякого злісного умислу у діях нардепа не було. Судячи з його фейсбуку, Задорожній часто одягав цей светр ще до початку повномасштабної війни. У соцмережах є відповідні фото.

Це фото було зроблено ще восени 2021 року

Нардеп неодноразово з'являвся у цьому светрі публічно

Ще один скандал стався у листопаді 2019 року. Новоспечений народний депутат подав до НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Тоді Задорожній придбав авто Mitsubishi Pajero. Його вартість складала на той час 320 тис. грн. Проте зацікавило громадян те, що нардеп був офіційно безробітним до депутатства.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ще одного "слугу", який отримав підозру від ДБР. Йдеться про Миколу Тищенка. Він зацікавив правоохоронні органи після нападу на ексвійськового у Дніпрі.