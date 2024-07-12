Предок був мовчуном та нетовариським, якщо маєте таке прізвище (перелік)

Можливо, тут вказано саме ваше родове ім’я

У давнину люди любили давати своїм сусідам кумедні чи навпаки статусні прізвиська, які б швидко давали знати про головну особливість людини. Раніше ми писали про 20 найпопулярніших прізвищ в Україні, а тепер повідомляємо про родові імена, які вказують на предка-мовчуна.

Якщо носите таке прізвище, то хтось з родоначальників дуже не любив витрачати час на бесіди. Перелік таких родових імен перерахований у науковій роботі Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".

Мовчуни зазвичай були понурими та нетовариськими. Вони могли цуратись спілкування з сусідами з різних причин. Комусь було некомфортно, а хтось не любив витрачати час на балачки. Натомість вони добре та сумлінно працювали.

Перелік прізвищ, які вказуються на нетовариського предка:

Мовчан;

Дикий;

Понурко;

Мрук;

Дичко;

Настобурко;

Дикун;

Бурчило;

Буркун;

Вуркун;

Молчко.

Деякі з цих прізвиськ натякають, що людина могла бути буркотливою. Це Бурчило, Буркун та Вуркун. Можливо, у людини була така особливість мовлення, коли він говорив собі під ніс.

"Телеграф" раніше повідомляв, що по прізвищу можна дізнатись про фінансовий стан предка. Деякі родові імена вказують на бідність, убогість. Інші ж навпаки говорять, що предок мав багато грошей та жив у достатку чи навіть розкоші.