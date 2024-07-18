Тайна фамилии: что объединяет предков нардепов Задорожнего и Безуглой

Некоторые "секреты" лежат на поверхности

Народные депутаты Николай Задорожный и Марьяна Безугла могут быть связаны между собой не только работой в Верховной Раде и тем, что входили в состав партии "Слуга народа". Тайна их фамилий указывает на некоторые интересные особенности жизни предков.

Эти родовые имена входят в одну группу, потому что они возникли из-за особенностей дома. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на научную работу языковеда Юлиана Редько.

Значение фамилии Задорожный

Многие современные украинские родовые имена происходят от особенностей расположения дома. По всей вероятности, фамилию Задорожный дали мужчине, у которого жилье находилось за дорогой.

Всего в Украине проживает 2793 носителя этого родового имени, сообщает портал "Рідні". Больше всего — в Киеве. В Софиевском районе, откуда родом нардеп Задорожний, 7 носителей этой фамилии.

В Украине много Задорожных

Что означает фамилия Безуглая и Безуглый

Это родовое имя состоит из двух частей: "без" и "угол". "Иметь свой уголок" означает иметь собственное жилье.

По данным портала "Рідні", в Украине проживает 3223 женщины с фамилией Безуглая. Украинцев с мужской формой родового имени меньше — 2671.

Прозвища Безуглый и Безуглая, вероятно, возникли еще при казачестве. Так называли людей, которые не имели собственного дома и бродили где попало.

Однако есть и другое значение. Безуглым могли прозвать мужчину, который покинул свой дом и пошел искать заработки.

"Телеграф" ранее сообщал, какие фамилии давали необщительным людям. Если носите такое, ваш предок был еще тем молчуном.