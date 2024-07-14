Орбан не єдиний: скільки людей в Україні має це прізвище і що воно означає

Це прізвище є поширеним і може зустрічатись в різних країнах та культурах

Досить часто в Україні з новин чи політиків лунає прізвище угорського прем'єр-міністра Орбана. Натомість мало хто знає, що в нашій країні теж зустрічається це відоме угорське прізвище.

"Телеграф" розібрався, скільки Орбанів в Україні та світі. Цифри та історія можуть вас здивувати

Орбан — суто угорське прізвище (угор. — Orbán). Серед найвідоміших носіїв такого прізвища — Віктор Орбан (1963 р.н.) — угорський політик, прем'єр у 1998 — 2002 роках, з 2010 року і до сьогодні. А також:

Арпад Орбан (1938 — 2008) — угорський футболіст;

Аттіла Орбан (1990) — угорський хокеїст;

Віллі Орбан (1992) — німецький футболіст;

Гіфт Орбан (2002) — нігерійський футболіст.

Окрім того — два румунські політики Леонард Орбан (1961) та Людовік Орбан (1963) — прем'єр-міністр Румунії у 2019 — 2020 роках.

Портал "Рідні" в Україні налічує 596 носіїв прізвища Орбан. За поширенням воно займає 8372 місце. Найчастіше зустрічається на Закарпатті. Поселення компактного проживання: Мукачево (101), Серне (52), Берегове (38), Чоп (29), Пістрялово (26).

Подібні прізвища:

Орбу;

Орбідан,

Орбачевська,

Орбачевський,

Орба.

Це прізвище є поширеним і може зустрічатись в різних країнах та культурах. Перша версія про походження прізвища Орбан пов'язана з Угорщиною. Згідно з цією версією, прізвище походить від імені "Орбан", яке було поширене в Угорщині в середні віки. Ім'я "Орбан" має давньонімецьке коріння і зазвичай перекладається як "затятий воїн".

Існує також версія, пов'язана з Румунією. За цією версією, прізвище Орбан походить від румунського слова Orban, що означає вовк. У стародавньому румунському етносі вовки вважалися символом сили і мощі.

Окрім цього, прізвище Орбан може мати французьке коріння. У Франції існує прізвище "Urban", яке є чоловічим еквівалентом прізвища Орбан. Обидва ці імені мають аналогічне походження, пов'язане з латинським словом "Urbanus", що означає "міський" або "мешканець міста".

Раніше "Телеграф" розповідав про 20 найпопулярніших прізвищ в Україні.