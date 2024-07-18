ВЛК за 15 хвилин незаконно? Як можна оскаржити рішення комісії

Є два варіанти, як слід діяти

У зв’язку з новим законом про мобілізацію запроваджено нові правила військового обліку та проходження військово-лікарської комісії. У разі незгоди із її рішенням людина має право на оскарження.

Про це розповів юрист Роман Бондаренко у коментарі NV. Він додав, що є два варіанти оскарження рішення.

За словами Романа Бондаренка, рішення районної міської військово-лікарської комісії можна оскаржити до обласної або навіть до центральної військово-лікарської комісії. Це — досудове оскарження.

Також оскаржити рішення до суду — там можна наводити свої аргументи, подавати додаткові висновки, висновки лікарів, які не були враховані. Суд може скасувати рішення первинного ВЛК.

Також юрист додав, що пройти ВЛК за 15 хвилин неможливо і теоретично, і практично.

"Щоб особа пройшла ВЛК, вона має здати аналіз крові на гепатит, ВІЛ та сифіліс. Вона має зробити кардіограму, має зробити флюорографію. І потім уже ці документи передаються військово-лікарській комісії. Там є склад із шести лікарів, які оглядають особу та виносять висновок", — розповів Роман Бондаренко.

Він також зазначив, що кожна особа зобов’язана надавати лікарям інформацію про свої захворювання. Бажано, щоб цю інформацію було підтверджено або висновком фахівця, або витримкою з хвороби.

Раніше ми розповідали, як часто українцям треба проходити ВЛК. Також "Телеграф" писав, що на Рівненщині під час проходження ВЛК помер чоловік.