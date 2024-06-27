Виключені з військового обліку мають пройти ВЛК: хто та коли має це зробити

Жоден нормативно-правовий акт не встановлює, чи потрібно таким чоловікам прийти до ТЦК лише для отримання позначки

В Україні з 18 травня почав діяти новий закон про мобілізацію. Так, для військовозобовʼязаних ввели нові правила військового обліку та проходження ВЛК. Під час воєнного стану і мобілізації постанова про придатність до військової служби має інші строки дійсності.

"Телеграф" з посиланням на NV розповідає, чи треба проходити ВЛК виключеним з військового обліку повторно. А також скільки дійсна постанова ВЛК.

Зверніть увагу, що виключення з військового обліку означає, що особа перестає бути військовозобов'язаною чи військовослужбовцем. Більше на неї не розповсюджуються правила щодо військового обліку, оповіщення, військової служби чи мобілізації.

Виключені з обліку ― чи треба проходити ВЛК повторно для встановлення придатності

В Мінборони відзначають, що особи, виключені з військового обліку за станом здоров’я мають також прибути для уточнення даних в ТЦК. Наприклад, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в інтерв'ю Radio NV зазначив, що особи, які були визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я після 2022, мають прийти до ТЦК, щоб пройти ВЛК повторно.

Проте, представник Генерального штабу України полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю NV сказав, що виключені з військового обліку не мають оновлювати свої дані. Проте, законом передбачено, що з 18 травня під час чинного воєнного стану і оголошення загальної мобілізації кожен чоловік від 18 до 60 років має носити при собі військово-обліковий документ та документ, що посвідчує особистість.

Виключені з військового обліку за станом здоров’я та через досягнення граничного віку вже не є військовозобов'язаними і на них не розповсюджуються правила щодо військового обліку та мобілізації військовозобов'язаних. Проте жоден нормативно-правовий акт не встановлює, чи треба таким чоловікам прийти в ТЦК тільки для отримання відмітки, і не змушує їх повторно проходити для цього ВЛК.

Виключеними з військового обліку можуть бути такі військовозобов'язані:

хто раніше був засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

хто за станом здоров’я визнаний непридатними до військової служби у воєнний стан із виключенням з військового обліку;

хто досяг граничного віку перебування у запасі;

призвані чи прийняті на військову службу;

ті, що проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

військовослужбовців чи військовозобов'язаних, які померли;

хто відмовився від українського громадянства і покинув Україну.ʼ

ВЛК ― скільки дійсна постанова

1. В мирний час повторний медичний огляд проводиться:

для військовозобов'язаних ― один раз на 5 років ВЛК районних, міських ТЦК;

для офіцерів запасу ― під час чергового атестування зазначеними ВЛК;

для рядового сержантського та старшинський складу запасу ― у разі зміни призначення;

2. Під час мобілізації або воєнного стану на військово-лікарську комісію направляються:

особи, які не проходили медичний огляд або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби;

громадяни, які уточнили свої облікові дані, викликаються повісткою після уточнення даних;

Строк дій постанови ВЛК про придатність в цей період для військовозобов'язаних і резервістів складає один рік.

Додамо, в Україні оприлюднили список захворювань шкіри, а також підшкірної клітковини. Вони є підставою для визнання військовозобов'язаного непридатним до служби. "Телеграф" розповів про ці хвороби.