ВЛК за 15 минут незаконно? Как можно обжаловать решение комиссии

Есть два варианта, как следует действовать

В связи с новым законом о мобилизации введены новые правила военного учета и прохождения военно-врачебной комиссии. В случае несогласия с ее решением человек имеет право на обжалование.

Об этом рассказал юрист Роман Бондаренко в комментарии NV. Он добавил, что есть два варианта обжалования решения.

По словам Романа Бондаренко решение районной городской военно-врачебной комиисси можно обжаловать в областную или даже в центральную военно-врачебную комиссию. Это — досудебное обжалование.

Также обжаловать решение в суд — там можно приводить свои аргументы, подавать дополнительные выводы, заключения врачей, которые не были учтены. Суд может отменить решение первичной ВЛК.

Также юрист добавил, что пройти ВЛК за 15 минут невозможно и теоретически, и практически.

"Чтобы лицо прошло ВЛК, оно должно сдать анализ крови на гепатит, ВИЧ и сифилис. Оно должно сделать кардиограмму, должна сделать флюорографию. И потом уже эти документы передаются военно-врачебной комиссии. Там есть состав из шести врачей, которые осматривают личность и выносят заключение", — рассказал Роман Бондаренко.

Он также отметил, что каждое лицо обязано предоставлять врачам информацию о своих заболеваниях. Желательно, чтобы эта информация была подтверждена либо выводом специалиста, либо выдержкой из истории болезни.

Ранее мы рассказывали, как часто украинцам надо проходить ВЛК. Также "Телеграф" писал, что на Ровенщине во время прохождения ВЛК умер мужчина.