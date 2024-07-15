"Ми йдемо людям назустріч": на яких засадах відбувається мобілізація ВПО

В Україні триває загальна мобілізація

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію населення. Згідно з ним, всі військовозобов’язані громадяни мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Стосується це і внутрішньо-переміщених осіб.

Про це в інтерв’ю виданню "Телеграф" розповів речник Полтавського ТЦК та СП, майор Роман Істомін. Повну версію читайте у матеріалі: Якою буде мобілізація після 16 липня. Відповіді ТЦК на кілька важливих запитань

На питання нашої журналістки про те, яка ситуація із мобілізацією внутрішньо переміщених осіб, майор відповів наступне:

"Багато з них приходять з документами, що посвідчують їхній теперішній статус, і просять видати нові військово-облікові документи, поставити на облік за новим місцем проживання без зняття з обліку за місцем попередньої реєстрації. Звичайно, ми розуміємо ситуацію і йдемо людям назустріч", — мовив речник Полтавського ТЦК та СП.

Загалом, мобілізація ВПО відбувається на загальних засадах, додав Істомін.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що вручити повістку на вулиці можуть й тим, хто уточнив свої дані. Адвокатка пояснила кілька нюансів.