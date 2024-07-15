На Рівненщині під час проходження ВЛК помер чоловік: родичі домагаються правди про загадкову смерть

Він хотів мобілізуватися

Наприкінці червня мешканець Радивилівського району Рівненської області раптово помер після проходження військово-лікарської комісії у Рівненській обласній клінічній лікарні. Смерть настала після кількох зупинок серця та трьох діб у комі.

Сім’я померлого чоловіка вирішила надати розголос цьому випадку, щоб домогтися справедливого розслідування. У лікарні створили комісію, яка має ретельно розібратися у події, пише "Рівне Вечірнє".

За словами вдови Сергія Музики, Олени, чоловік хотів вступити на службу до Нацгвардії та проходив медогляд. Його направили на дообстеження, яке проводилось у різні дні через зайнятість фахівців. На останній із них Сергій поїхав 19 червня.

"Ми приїхали автомобілем. Думали, обстежимося і поїдемо додому. Лікар сказав, що треба лягати до лікарні, оформив його. Я його питаю – це для чого? "Так треба", — розповіла жінка.

З її слів, у лікарні чоловік провів два дні, йому зробили ангіографію судин головного мозку. Однак після цього сталося щось дивне.

"Після чотирьох днів, після реанімації, коли чоловіка не стало, виявилося, що це було оперативне втручання… Ми думали, що це просто як МРТ чи УЗД. Зайшов на 15 хвилин і вийшов. Чоловік мені ще фотографію надіслав, що біля операційної. Він сам ногами туди прийшов. Я говорю: "А чому в операційній?" Що це за обстеження?". Чоловік сказав: "я не знаю", — додала вдова.

З операційної чоловіка перевели до реанімації, де після трьох днів у комі він помер. Як розповіли у лікарні, там розглядають різні версії трагедії – не виключають, що причиною загибелі чоловіка міг препарат, який використовували під час проведення процедури. Щоб оцінити його кровотік, йому ввели спеціальну рідину.

Дружина загиблого чоловіка звернулася до поліції. Розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним чи фармацевтичним працівником.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у місті Баранівка Житомирської області 32-річний чоловік помер після візиту до ТЦК. Родичі заявляють, що там його нібито побили, а у Житомирському обласному ТЦК та СП запевняють, що чоловіка "схопив" епілептичний напад, що й спричинило смерть.