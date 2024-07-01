Деякі українці отримають відстрочку від мобілізації в липні: хто саме і за яких обставин

Під час розгляду заяви особу не можуть направити на ВЛК

В Україні аспіранти мають право на відстрочку і для цього потрібно подати заяву до ТЦК та СП та додати окремий документ, який підтвердить навчання.

Адвокатка Марина Бекало каже, що комісія ТЦК та СП розглядатиме заяву протягом 7 днів з подання. Якщо вони прийняли негативне рішення, то його можна оскаржити в суді.

Вона зазначила, що для отримання права на відстрочку в ТЦК та СП необхідно подати заяву, за формою що передбачена Додатком 4. До цієї заяви також має надаватись довідка про здобувача освіти, що сформована в ЄДБО ВНЗ де особа здобуває освіту.

Аспіранту необхідно заповнити 2 заяви, родрукувати та підписати. Одна з них реєструється в ТЦК та СП, а інша з відміткою про реєстрацію повертається громадянину.

Потім комісія ТЦК та СП зобов'язана розглянути заяву протягом 7 днів з дня надходження. Рішення оформлюється протоколом та про результат розгляду питання, заявнику повідомляється через засоби телефонного/електронного зв'язку або поштою, на наступний день після ухвалення.

Якщо комісія ухвалила позитивне рішення, то особа отримає довідку про відстрочку. У разі негативного рішення — виноситься письмове рішення за формою 7 Постанови №560 від 16 травня 2024 року, яке може бути оскаржене в суді.

"Обращаю внимание, что до принятия комиссией решения Вас не имеют права направлять на медицинское освидетельствование ВЛК и не Вы не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. После вынесения решения о предоставлении отсрочки Вам предоставляют справку о полученной отсрочке, а также направят на ВЛК. После выполнения всех требований правил военного учета ( Вас должны взять на военный учет, обновить учетные данные, осмотреть ВЛС, выбрать ВОС по Вашей специальности и образованию), Вам должны выдать военно-учетный документ, как в бумажном виде, так Вы его можете сгенерировать в электронном кабинете "Резерв+", — пояснила адвокатка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зміни чекають студентів з 1 липня в Україні під час мобілізації.