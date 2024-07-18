Коли та за що поліція зможе бити порушників струмом: список ситуацій розширили

Зміни потрібні для того, щоб знизити травматичність та летальні наслідки через застосування вогнепальної зброї

Правоохоронцям в Україні розширили перелік ситуацій, у яких можна застосовувати електрошокери до зловмисників та порушників. Кабмін схвалив законопроєкт "Про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію України" щодо вдосконалення правових підстав та особливостей застосування спеціальних засобів", який раніше розробили у МВС.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий. Документ чітко регламентує, в які зони на тілі людини заборонено застосовувати електрошокер.

Так, у документі пропонують заборонити поліцейським впливати на ділянки голови, шиї та статевих органів. А п. 6 ст. 45 "Застосування спеціальних засобів" пропонують доповнити трьома підставами для застосування електрошокера контактної та контактно-дистанційної дії:

в) під час затримання особи, підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення та яка чинить опір або намагається втекти;

г) при затриманні особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському;

ґ) при затриманні особи, яка намагається втекти з-під варти.

На сьогодні у законі прописано лише дві підстави для застосування електрошокерів:

а) для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що охороняється;

б) для відбиття нападу тварини, яка загрожує життю або здоров’ю особи або поліцейського.

Розширити перелік ситуацій, в яких можна застосовувати електрошокер, вирішили через те, що цей спеціальний засіб дозволяє суттєво зменшити ризик травмування правопорушника чи смерті. Своєю чергою, застосування табельної вогнепальної зброї навпаки тільки збільшує ці ризики.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні поліція масово штрафує водіїв. Стала відома причина.