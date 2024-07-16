"Яке їхало, таке здибало": за шо поліція масово штрафує жителів сіл та містечок

Штрафи за керування незареєстрованими транспортними засобами можуть сягати десятків тисяч гривень

Манера керування транспортними засобами суттєво різниться між мегаполісами та сільською місцевістю. У великих містах, де присутність поліції більш відчутна, а соціальні норми суворіші, водії зазвичай демонструють вищий рівень дисципліни на дорогах, проте не завжди.

Довгий час у селах панувала негласна традиція: "Тут всі свої, поліція рідко навідується". Це призвело до формування особливої культури водіння, де правила часто ігнорувалися. Тепер же доведеться призвичаюватися до нових реалій.

Мопеди та скутери: з документами чи без?

Особливу увагу варто звернути на популярні в селах малокубатурні транспортні засоби. Багато хто досі вважає, що мопедом можна керувати без прав, а реєстрація — це щось необов'язкове. Проте права потрібні для керування будь-яким скутером чи мопедом з двигуном внутрішнього згоряння, незалежно від об'єму двигуна. Мінімальний вік для отримання прав на скутер — 14 років, але потрібна письмова згода батьків.

Також популярною є думка, що наявність посвідчення категорії "А" вже дозволяє використовувати мопеди без необхідності отримання категорії "А1". Це призводить до систематичних порушень Правил дорожнього руху, проте нові штрафи змусять переглянути цю позицію:

850 гривень за відсутність реєстрації (при повторному порушенні — 1700 грн)

3400 гривень за відсутність прав (повторно — аж 40 800 грн)

Швидкість має значення

Звичка "промчати" сільською вулицею тепер може коштувати дорого:

Перевищення на 20 км/год — 340 грн

Перевищення на понад 50 км/год — 1700 грн

Для водіїв мопедів і скутерів передбачені й такі штрафи:

3 400 гривень за керування мопедом із правами, але іншої категорії;

за керування скутером без шолома — 510 грн;

за повторне порушення протягом року — 850 грн і конфіскація транспортного засобу до сплати штрафу;

за відсутність шолома у пасажира — 510 грн.

Тут варто пам'ятати, що якщо не сплатити штрафи за порушення ПДР упродовж 15 днів, вони подвоюються. Тобто, навіть відносно невеликий штраф може перетворитися на значну фінансову проблему.

Раніше "Телеграф" писав, які існують найжорсткіші штрафи для велосипедистів. Нехтування правилами дорожнього руху також негативно впливає на репутацію усіх велосипедистів.