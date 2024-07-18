Когда и за что полиция сможет бить нарушителей током: список ситуаций расширили

Изменения нужны для того, чтобы снизить травматичность и летальные исходы из-за применения огнестрельного оружия

Правоохранителям в Украине расширили перечень ситуаций, в которых можно применять электрошокеры к злоумышленникам и нарушителям. Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в статью 45 Закона Украины "О Национальной полиции Украины" по совершенствованию правовых оснований и особенностей применения специальных средств", который ранее разработали в МВД.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый. Документ четко регламентирует, в какие зоны на теле человека запрещено применять электрошокер.

Так, в документе предлагают запретить полицейским воздействовать на участки головы, шеи и половых органов. А п.6, ст. 45 "Применение специальных средств" предлагают дополнить тремя основаниями для применения электрошокера контактного и контактно-дистанционного действия:

в) во время задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения и сопротивляющегося или пытающегося бежать;

г) при задержании лица, оказывающего физическое противодействие полицейскому;

ґ) при задержании лица, пытающегося скрыться из-под стражи.

На сегодняшний день в законе прописаны только два основания для применения электрошокеров:

а) для отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или охраняемый объект;

б) для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью личности или полицейского.

Расширить перечень ситуаций, в которых можно применять электрошокер, решили из-за того, что это специальное средство позволяет существенно уменьшить риск травмирования правонарушителя или летального исхода. В свою очередь применение табельного огнестрельного оружия наоборот только увеличивает эти риски.

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