"На паркані теж написано": у Одесі стався мовний скандал, поліція не допомогла (відео)

Цей скандал ще отримає продовження

В Одесі між охоронцем-парковником та клієнткою спалахнув мовний скандал. Чоловік не хотів обслуговувати її українською мовою та просив надати закон, який зобов’язує його це робити.

Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував громадський активіст Деньян Ганул. За його словами, біля готелю "Чорне Море" на вулиці віце-адмірала Азарова на платній стоянці охоронець-парковник відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою.

Чоловік навідріз відмовився говорити українською та сказав, що він не повинен цього робити. Крім того, він сказав клієнтці, що є такий закон, який дозволяє йому говорити російською мовою.

"Я проїжджав повз і вирішив спробувати вирішувати цю проблему через поліцію. Чоловік не представився і почав говорити, що мовний закон поширюється лише на державних службовців, і взагалі, чому я маю перевіряти документи біля об’єкта господарювання", — пише Ганул.

Він також намагався довести правоохоронцям, що паркувальник працює у сфері послуг, він знаходиться на своєму робочому місці, а отже має говорити з клієнтами українською. Однак поліцейські вимагали показати законодавчі акти, які б зобов’язували паркувальника спілкуватися українською з клієнтом. А потім взагалі заявили, що такої норми в законі немає.

"Щодо ватного паркувальника, ще повернемося, встановлюємо власників стоянки, чи вона законна взагалі", — додав активіст.

Поліцейська також вступила у діалог з активістом і підтримала колегу, що такої норми немає в законі.

"Немає там такого, покажіть. На паркані він теж написаний. І ви вірите цим джерелам?" — сказала поліцейська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Тарас Кремень уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень розповів, скільки сфер в Україні порушили закон про мову.