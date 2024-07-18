Різниця більша, ніж на годину: скільки часових поясів в Україні

Українці на протилежних кінцях країни незадоволені як літнім, так і зимовим часом

В Україні хочуть скасувати переведення годинників на літній та зимовий час — ВРУ ухвалила відповідний законопроєкт. Однак це не влаштовує мешканців деяких куточків нашої країни.

Близько 85% території України (приблизно 527 тис. км²) розташовано у другому часовому поясі UTC+2 (східноєвропейському), і лише чотири регіони в Україні знаходяться в інших часових поясах. Йдеться про Луганську, частково Донецьку та Харківську області, а також малу частину Закарпатської області — вони перетинають перший і третій часові пояси. Тимчасова різниця між цими регіонами складає 68 хвилин.

Через це на сході України незадоволені літнім часом, бо світає о 3-й годині ночі. А на заході країни незадоволені зимовим часом, через що о 9-й ранку все ще темно. А це означає, що мешканці західних регіонів будуть змушені йти на роботу та повертатися з неї по темряві.

Крайні точки:

на сході: с. Рання Зоря, Міловського району, Луганської області — 40 ° 11 ’53" сх.д.;

на заході: с. Соломонове, Ужгородського району, Закарпатської області — 22 ° 09 ’50" сх. д.

Щороку в Україні переходять на літній час — переводять годинник на 1 годину вперед в останню неділю березня; і на зимовий час — в останню неділю жовтня переводячи стрілку на 1 годину тому. Порядок обчислення часу у нашій країні регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року.

Також "Телеграф" розповідав про те, в яких областях України темнітиме після трьох годин дня. Останнє переведення годинників на українців очікує наприкінці жовтня.