Разница больше, чем в час: сколько часовых поясов в Украине

Украинцы на противоположных концах страны не довольны как летним, так и зимним временем

В Украине хотят отменить перевод часов на летнее и зимнее время — ВРУ приняла соответствующий законопроект. Однако это не устраивает жителей некоторых уголков нашей страны.

Около 85% территории Украины (примерно 527 тыс. км²) расположено во втором часовом поясе UTC+2 (восточноевропейском), и лишь четыре региона в Украине находятся в других часовых поясах. Речь идет о Луганской, частично Донецкой и Харьковской областях, а также малой части Закарпатской области — они пересекают первый и третий часовые пояса. Временная разница между этими регионами составляет 68 минут.

Из-за этого на востоке Украины недовольны летним временем, так как светает в 3 часа ночи. А на западе страны недовольны зимним временем, из-за чего в 9 утра все еще темно. А это означает, что жители западных регионов будут вынуждены идти на работу и возвращаться с нее по темноте.

Крайние точки:

на востоке: с. Ранняя Заря, Меловского района, Луганской области — 40°11′53″ вост.д.;

на западе: с. Соломоново, Ужгородского района, Закарпатской области — 22°09′50″ вост. д.

Ежегодно в Украине переходят на летнее время — переводят часы на 1 час вперед в последнее воскресенье марта; и на зимнее время — в последнее воскресенье октября переводя стрелку на 1 час назад. Порядок исчисления времени в нашей стране регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года.

Также "Телеграф" рассказывал о том, в каких областях Украины будет темнеть после трех часов дня. Последний перевод часов украинцев ожидает в конце октября.