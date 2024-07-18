Темрява о третій дня і не тільки: чим незручний перехід на зимовий час

Українцям доведеться більше часу проводити у темноті, тепер не лише через відключення

Нещодавно Верховна Рада скасувала перехід на літній та зимовий часи, причому вирішила зробити постійним саме останній. Це вкрай незручно для більшості українців та призведе до того, що почне світати та темнішати раніше.

Розмови про це велись роками, але зараз нардепи вже визначились, і чомусь не на користь комфорту народу. Про незручність переходу на зимовий час вже багато говорилось раніше. Є навіть стара петиція від 2021 року, в якій обґрунтували необхідність залишення літнього часу.

Чим незручно переведення стрілок на зимовий час

При переході на зимовий час (UTS+2) більшість українців стикнуться з дискомфортом. Особливо це стосується тих, хто живе на сході.

Якщо зимовий час встановиться постійно, то у деяких областях у холодну пору вже о 15:30 буде темно. А це час, коли більшість українців працюють, а діти досі у школах та дитсадках.

Влітку ситуація теж буде не краще. Вже о 21 вечора буде темно. Такі невеселі зміни чекають жителів наступних областей:

Донецька;

Луганська;

Харківська;

Запорізька;

Сумська;

Чернігівська;

Дніпропетровська.

Раннє настання ночі на вулицях не єдина проблема. Українцям також доведеться звикати до ранніх світанків. На крайньому сході Сонце буде вставати о третій ночі. Саме в цей період у людей найглибший сон. Це може негативно позначитися на стані здоров’я.

Раннє настання вечора в умовах регулярних відключень світла може додати ще більше дискомфорту у звичайне життя українців. Раніше доведеться використовувати штучне освітлення. Це незручно і дорого.

Нагадаємо, що раніше нардепи прийняли рішення встановити єдиний час та відмовитись від літного та зимового часу. Востаннє стрілки переведуть в останню неділю жовтня. Це рішення обурило багатьох українців. Вони сходяться на думці, що літній час в Україні буде більш доречним.

"Телеграф" раніше писав, як на рішення нардепів про перехід на зимовий час відреагував журналіст та екснардеп Віталій Чепинога. Він згадав анекдот про бордель.