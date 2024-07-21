Альтернатива ТЕЦ: озвучено п’ять головних переваг когенерації

В Україні із практично ста когенераційних установок, які USAID подарував Україні, було підключено лише одну

Когенераційні установки на підприємствах теплокомуненерго дають велику кількість переваг. Перша й одна з важливих — можна користуватися своєю електроенергією в будь-який час, що актуально при відключеннях світла.

Про це повідомляє керівник підприємства "Тепловик" у місті Старокостянтинів Хмельницької області Олександр Душенко у матеріалі "Телеграфа": "(Не) потрібна електрика та тепло? Що не так із впровадженням альтернативної генерації в Україні".

Експерти вказують на когенераційний кейс "Тепловика" (а там встановлені чотири установки, одна придбана власним коштом, і ще три, передані USAID), як одна з найуспішніших в Україні. За словами Душенка, ці установки повністю забезпечують власні потреби об’єктів, на яких вони встановлені, в електричній енергії. Але є плани та продавати надлишки.

Керівник "Тепловика" також розповів і про основні переваги, які, на його думку, дає встановлення когенераційних установок на підприємствах теплокомуненерго. Але й згадав про деякі виклики.

"На першому місці – це, звичайно, енергонезалежність. Ти можеш користуватися власною електроенергією, коли тобі потрібно. Друга суттєва перевага – це, звичайно, ціна на електроенергію. Адже ми не платимо за розподіл і передачу електроенергії. Це вже мінус 3 гривні в кіловаті. Тобто, собівартість може бути десь від 3 до 6 гривень за кіловат, залежно від завантаженості установки та інших умов. Звичайно, є й певні витрати – наприклад, на обслуговування установки потрібен висококваліфікований персонал, роботу якого потрібно оплачувати. Але тут потрібно використовувати можливості з продажу надлишкової електроенергії, яку виробляє установка. Ці ж кошти ти можеш закумулювати й на те, щоб забезпечити нормальну роботу установки – її ТО, проведення планових ремонтів", – каже Душенко.

Третій позитивний момент, на його думку, – безпека, адже розподілену генерацію найважче зруйнувати.

Ще один важливий момент – загальне зменшення навантаження на електромережі. Хоча тут, на його думку, є певні нюанси.

"Мова про загальну економію в розрізі держави. Якщо подібні установки розташовуються по всій Україні, це зменшить навантаження на енергосистему. Таким чином, ми й енергосистемі допомагаємо, і себе забезпечуємо, та ще й маємо можливість заробити і допомогти іншим об’єктам. Наприклад, у нас наразі розроблено декілька проєктів, оформлюємо ввід в експлуатацію і готові підписати договори на постачання електроенергії до деяких підприємств критичної інфраструктури. Того ж водоканалу. Також є проєкт заживлення лікарні", — каже співрозмовник.

Він також віддає належне уряду, який на сьогодні максимально спростив усі нюанси щодо розробки та погодження проєктів, і будівництва, підключення когенераційних установок, а також максимально допомагає тим, хто готовий до реалізації подібних проєктів.

"Також не потрібна і ліцензія, тоді коли загальна потужність всіх в установок на підприємстві не перевищує 5 мегаватів. Тобто, всім невеличким ТКЕ вона точно не потрібна. Окрім того, якщо ти ставиш подібну установку для власних потреб – тобі не потрібно зв’язуватися з ОСР (оператор системи розподілу, тобто обленерго). А якщо ти не зв’язуєшся з обленерго – це спрощує й економить десь до пів року часу", — зазначає керівник "Тепловика".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як люди в Україні самостійно можуть допомогти енергетикам. У "Укренерго" розповіли, як це зробити.