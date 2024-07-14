"Все живе під загрозою перегріву": у ДТЕК виправдалися за посилення відключень у спеку

В Україні залишається величезний дефіцит електрики

В Україні через аномальну спеку посилилися відключення світла, що для багатьох людей стало проблемою. Хоча енергетики запевняють, що роблять все можливе, проте все частіше вони критикують користувачів мережі.

Черговий скандал спалахнув під постом ДТЕК у соцмережі Facebook. Так одна з користувачів мережі поскаржилася на те, що відключення світла за графіком у Нікополі застосовуються одразу після аварійних, через що електрики немає протягом тривалого періоду.

У компанії відповіли, що аварійні та стабілізаційні відключення не пов’язані між собою, але це лише підігріло дискусію.

"У вас чим більша температура, тим більше відключення. А ви в курсі, що у людини теж є фізіологічна межа, нам теж треба якось охолоджуватися. Чи це експеримент хто виживе? Зараз усе живе під загрозою перегріву", — відповіла користувач Dasha TwoDoxie.

У ДТЕК відповіли тим, що чим вища температура, тим вищий дефіцит, оскільки люди в цей час включають кондиціонери, а також збільшуються витрати на підтримання низької температури у морозильному устаткуванні.

Раніше Телеграф писав, що Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.