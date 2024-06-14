В Києві вигадали, як перемогти блекаути. Чи допоможе це і як пережити зиму

Київ замовив 15 когенераційних установок — які генерують і світло, і тепло – майже на 60 МВт. Але про що насправді йдеться?

Про це йдеться у повідомленні на сайті Prozorro. Чи буде цього достатньо для міста-багатомільйонника?

В деталях, термінах і проблемах підготовки до зими не лише столиці, а й маленьких міст України у прифронтових територіях, "Телеграф" розбирався разом із колишнім членом громадської ради при КМДА, засновником ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олегом Попенко.

"Щоб установка запрацювала, потрібно 5-6 місяців"

– Ми бачимо повідомлення про закупівлю містами обладнання для генерації тепла та електроенергії. Якщо умовно всі ці установки поставлять нам наступного тижня, коли їх реально зможуть запустити? Чи встигнемо хоча б до нового року?

– Давайте поясню, як відбувається встановлення будь-якої установки – хоч когенераційної, хоч газопоршневої, хоч газотурбіни. В першу чергу, створюється проєкт. Потім проходить закупівля по чітко прописаній процедурі, через сайт Prozorro. Це найменше – 21 день. Далі розробляється проєкт виготовлення установки, це ще 30-40 днів. Далі знову повертаємось на Prozorro тендер на закупівлю послуг встановлення, монтажу та підключення обладнання до мережі.

Щонайменше із дотриманням процедури в повному обсязі, потрібно 5-6 місяців для того, щоб установка запрацювала. Якщо процес запустили ще навесні, то термін може зменшитись.

Також час введення в експлуатацію тих же когенераційних установок залежить від потужності – чим вища потужність, тим складніші будівельні та монтажні роботи.

– На чому можна зекономити час?

– Підписати прямі договори з компаніями, які будуть робити монтаж та встановлення установок.

Не вистачає часу

– Є домовленість на 60 МВт. Скільки реально потрібно столиці?

– Це 10-15% необхідної в період відключень потужності. Але розуміємо: все, що можна зробити на сьогодні по встановленню когенерації, газопоршневих установок, газотурбінних установок, – все потрібно робити. Незалежно від того, що ми не встигнемо 100% встановити необхідну кількість генерацій, яка нам потрібна. Говорімо чесно: таке просто неможливо.

Додаткова потужність піде в першу чергу на енергозабезпечення котельних на час довготривалих відключень електроенергії.

– Установок немає на ринку? Чи не стигнемо — бо у нас не вистачить фінансування?

– Це комплексне питання. По-перше, когенераційні установки великої потужності – такої, яка потрібна нам, – ніхто на складі не тримає. Це індивідуальне замовлення за індивідуальними параметрами, у кожної країни свої вимоги до таких установок. І термін виготовлення обладнання — не менше одного року.

По-друге, якби вони були на складах, ми б не встигли їх приєднати. Тому що у нас є обмеження, наприклад, по приєднанню таких установок до електричних і газових систем розподілу. Та ж газопоршнева установка повинна бути одночасно приєднана і до газу, і до електрики. Кожна.

Когенерація встановлюється тільки в котельнях. Тобто в кожному випадку купа нюансів і умов, на які потрібно зважати.

Наступне питання: люди. У нас фізично не вистачить часу, щоб змонтувати один ГВт для України.

Навіть якщо у нас зараз будуть в наявності всі необхідні установки, за півроку ми фізично не встигнемо змонтувати їх всі. USAID передало минулого року близько 200 установок на 250 чи 270 МВт генерації. На сьогодні встановили і підключили 12%.

Дуже важлива проблема – люди та кошти

– Чи можна їх монтувати взимку? Умовно — чи був у нас рік на встановлення, чи насправді менше? І чи ці озвучені вами 6 місяців включають листопад, грудень, січень, чи працюємо до жовтня, а далі — перерва до весни?

– Якщо Україну замете снігами, це складніше, адже мова йде, наприклад, про побудову фундаменту, монтажні роботи тощо. Але у нас і зима наразі досить тепла. Справді холодним був лише січень.

У нас дуже важлива проблема – люди і кошти. До прикладу, нещодавні торги відбулись в одному з невеличких містечок. На тендер на встановлення та підключення чотирьох ГПУ заявки подало тільки дві компанії. Компанії не влаштовує ціна, а у мерії міста немає більше коштів. І от дві ГПУ "висять" на етапі тендеру.

– Маленькі міста в прикордонних областях дуже сильно потребують альтернативної генерації тепла та світла. Чи можуть вони зараз щось зробити самостійно?

– Маленькі містечка – навряд чи. У них фізично немає грошей. На встановлення, монтаж і підключення 4 ГПУ в тендері, про який я говорив, було виділено 40 млн грн.

Крім того, мало хто захоче поїхати, наприклад, на кордон в Шостку монтувати ГПУ. Тут і в центрі України не вистачає людей і компаній, які готові це робити. А їхати на кордон, ризикувати життям – це проблема.

Важливо зберігати тепло ще додаткові декілька годин

– Повертаючись до теми потреб і можливостей. Чотири установки, на монтаж яких виділили 40 млн грн, можуть забезпечити місто, яке їх купує, теплом та світлом?

– Ні, такі установки необхідні, щоб виробляти електроенергію для роботи котельних і частково, можливо, заживити якісь важливі об'єкти. Це не для забезпечення електроенергією міста, абсолютно ні.

– У тендері "Київтеплоенерго" на Prozorro вказано, що крайній термін постачання обладнання до Києва — грудень 2025 року. Виникає питання: якщо не виїздити з міст, бо це неможливо, що робити людям взимку 2024?

– Готувати власну оселю, перевірити стан електричних мереж, по можливості провести ремонтні роботи у своєму під'їзді, замінивши вікна та двері. Це дозволить зберігати тепло ще додатково декілька годин. Можна також утеплити труби в підвалах, що збереже температуру теплоносія на випадок довгострокових відключень.