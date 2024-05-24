Як українці можуть допомогти енергетикам: голова "Укренерго" дав прості поради

Ощадливе споживання позитивно позначається на гаманці кожного українця, зазначив він

Через російські удари по енергосистемі України введено обмеження споживання електроенергії, які швидко не скінчаться. Кожен українець може долучитися до економії та допомогти енергетикам.

Про це, а також про те, як швидко пройде відбудова енергетичних потужностей і яку енергосистему Україна будує, "Телеграф" поговорив з головою правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким: Коли припинять відключати світло і що треба встигнути до зими — глава Укренерго відповів на головні запитання

"Мені дуже легко економити електроенергію, тому що я рано їду з дому і пізно повертаюсь (сміється). Ноу-хау у мене такі, як у більшості наших споживачів: не забувати світло вимикати, не користуватися одночасно всіма енергоємними приладами, які є в будинку чи в квартирі, переносити споживання на ті години доби, коли навантаження на енергосистему низьке. Зараз це денні години", — зазначив він.

Кудрицький додав, що проводячи багато часу на роботі, майже не вмикає світло в кабінеті та намагається не використовувати кондиціонер на обігрів чи охолодження, особливо вранці та ввечері. Таку ж культуру споживання сповідують його колеги в офісах і на об’єктах "Укренерго" по всій країні. Він нагадав, що дотримання простих правил економії не лише допомагає енергосистемі, але й знижує вартість платіжки для споживача.

"Ощадливе споживання, як правило, дуже позитивно позначається на гаманці кожного українця. Так що справа вигідна. Ну і підлаштовуватися під графік відключень, коли вони є. Українцям точно нема рівних у світі в цій вправності підлаштування до періоду, коли світло з'являється. Ми гарно адаптовані ще з минулої зими. Не думаю, що ворог може відкрити нам щось нове про життя при дефіциті електроенергії. Просто треба бути готовими до всього і, по можливості, вносити в цю енергетичну битву свій посильний вклад", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна заряджати від EcoFlow. На відміну від звичайних павербанків, це диво техніки може заряджати більш єнергоємні пристрої, зокрема такі як телевізор та холодильник.