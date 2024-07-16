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Є п’ять причин: чому світло вимикають не за графіком

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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На деякі виклики енергетикам доводиться реагувати дуже швидко Новина оновлена 16 липня 2024, 15:38
На деякі виклики енергетикам доводиться реагувати дуже швидко. Фото Колаж "Телеграфу"

Завчасно попередити споживачів про них не завжди виходить

Деякі українці скаржаться, що відключення світла відбувається не за анонсованими раніше графіками. На це є одразу п’ять причин.

Про це розповіли у "Львівобленерго", пише "Львівич". Відключення світла можуть бути довшими за анонсовані через технічні причини, різкий ріст споживання чи аварії.

Однією з основних причин є додаткові розпорядження "Укренерго". Компанія може їх видавати, якщо потрібно збільшити обмеження споживання електроенергії.

"Протягом доби "Укренерго" дає додаткові розпорядження щодо обмеження споживання. Починаючи з другої ночі за вказівками "Укренерго" графік на добу змінюється, застосовуються додаткові черги, тому відключень стає більше", ― пояснюють у "Львівобленерго".

Графік відключення світла може не працювати коректно через наступні 5 причин:

  1. Розпорядження "Укренерго".
  2. Подача електроенергії з різних підстанцій (у цьому випадку бригади можуть не встигнути вчасно дати світло).
  3. Знеструмлення через негоду.
  4. Аварія в електромережах.
  5. Планові ремонтні роботи.

У "Львівобленерго" зазначили, що навіть через планові ремонтні роботи електромережі доводиться знеструмлювати. Через це вимкнення електрики може відбутись не за графіком.

Нагадаємо, що в останні дні в українців діють більш жорсткі графіки відключення світла. Це пов’язано з аномальною спекою в Україні та Європі, а також з ремонтом енергоблоків. Тому через високе споживання в енергосистемі суттєво виріс дефіцит. Закрити його імпортом неможливо. У європейських країнах також росте споживання через високу температуру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли покращиться ситуація зі світлом. На запитання відповіла колишня радниця міністра енергетики.

Теги:
#Львівобленерго #Відключення світла #Графіки відключень світла