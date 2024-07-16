Є п’ять причин: чому світло вимикають не за графіком

Завчасно попередити споживачів про них не завжди виходить

Деякі українці скаржаться, що відключення світла відбувається не за анонсованими раніше графіками. На це є одразу п’ять причин.

Про це розповіли у "Львівобленерго", пише "Львівич". Відключення світла можуть бути довшими за анонсовані через технічні причини, різкий ріст споживання чи аварії.

Однією з основних причин є додаткові розпорядження "Укренерго". Компанія може їх видавати, якщо потрібно збільшити обмеження споживання електроенергії.

"Протягом доби "Укренерго" дає додаткові розпорядження щодо обмеження споживання. Починаючи з другої ночі за вказівками "Укренерго" графік на добу змінюється, застосовуються додаткові черги, тому відключень стає більше", ― пояснюють у "Львівобленерго".

Графік відключення світла може не працювати коректно через наступні 5 причин:

Розпорядження "Укренерго". Подача електроенергії з різних підстанцій (у цьому випадку бригади можуть не встигнути вчасно дати світло). Знеструмлення через негоду. Аварія в електромережах. Планові ремонтні роботи.

У "Львівобленерго" зазначили, що навіть через планові ремонтні роботи електромережі доводиться знеструмлювати. Через це вимкнення електрики може відбутись не за графіком.

Нагадаємо, що в останні дні в українців діють більш жорсткі графіки відключення світла. Це пов’язано з аномальною спекою в Україні та Європі, а також з ремонтом енергоблоків. Тому через високе споживання в енергосистемі суттєво виріс дефіцит. Закрити його імпортом неможливо. У європейських країнах також росте споживання через високу температуру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли покращиться ситуація зі світлом. На запитання відповіла колишня радниця міністра енергетики.