Альтернатива ТЭЦ: озвучены пять главных преимуществ когенерации

В Украине из практически ста когенерационных установок, которые USAID подарил Украине, была подключена только одна

Когенерационные установки на предприятиях теплокоммунэнерго дают большое количество преимуществ. Первое и одно из важных — можно пользоваться своей электроэнергией в любое время, что актуально при отключениях света.

Об этом сообщает руководитель предприятия "Тепловик" в городе Староконстантинов Хмельницкой области Александр Душенко в материале "Телеграфа": "(Не) нужно электричество и тепло? Что не так с внедрением альтернативной генерации в Украине".

Эксперты указывают на когенерационный кейс "Тепловика" (а там установлены четыре установки, одна приобретена за свой счет, и еще три, переданных USAID), как одна из самых успешных в Украине. По словам Душенко, упомянутые установки полностью обеспечивают собственные потребности объектов, на которых они установлены, в электрической энергии. Но есть планы и продавать излишки.

Руководитель "Тепловика" также рассказал и об основных преимуществах, которые, по его мнению, дает установка когенерационных установок на предприятиях теплокоммунэнерго. Но и вспомнил о некоторых вызовах.

"На первом месте – это, конечно, энергонезависимость. Ты можешь пользоваться собственной электроэнергией, когда тебе нужно. Второе существенное преимущество – это, конечно, цена на электроэнергию. Мы ведь не платим за распределение и передачу электроэнергии. Это уже минус 3 гривны в киловатт. То есть, себестоимость может быть где-то от 3 до 6 гривен за киловатт, в зависимости от загруженности установки и других условий. Конечно, есть и определенные расходы – например, на обслуживание установки требуется высококвалифицированный персонал, работу которого нужно оплачивать. Но здесь нужно использовать возможности по продаже избыточной электроэнергии, производимой установкой. Эти же средства ты можешь аккумулировать и на то, чтобы обеспечить нормальную работу установки – ее ТО, проведение плановых ремонтов", – говорит Душенко.

Третий положительный момент, по его мнению, – безопасность, ведь распределенную генерацию труднее разрушить.

Еще один важный момент – общее уменьшение нагрузки на электросети. Хотя здесь, по его мнению, есть и определенные нюансы.

"Речь об общей экономии в разрезе государства. Если подобные установки будут размещены по всей Украине, это уменьшит нагрузку на энергосистему. Таким образом, мы и энергосистеме помогаем, и себя обеспечиваем, да еще имеем возможность заработать и помочь другим объектам. Например, сейчас мы разработали несколько проектов — оформляем ввод в эксплуатацию и готовы подписать договоры на поставку электроэнергии к некоторым предприятиям критической инфраструктуры. Того же водоканала. Также есть проект подключения больницы", — говорит собеседник.

Он также отдает должное правительству, которое на сегодняшний день максимально упростило все нюансы и в отношении разработки и согласования проектов, и строительства, подключения когенерационных установок, а также максимально помогает тем, кто готов к реализации подобных проектов.

"Также не нужна и лицензия, тогда когда общая мощность всех установок на предприятии не превышает 5 мегаватт. То есть, всем небольшим ТКЭ она точно не нужна. Кроме того, если ты ставишь подобную установку для собственных нужд – тебе не нужно связываться с ОСР (оператор системы распределения, то есть облэнерго). А если ты не связываешься с облэнерго – это упрощает и экономит где-то до полугода", — отмечает руководитель "Тепловика".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как люди в Украине самостоятельно могут помочь энергетикам. В "Укрэнерго" рассказали, как это сделать.