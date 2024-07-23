В приложении "Резерв+" некоторые получили специальную отметку: зачем она и как выглядит

Специальную отметку можно увидеть на главной странице

У граждан, которые своевременно обновили военно-учетные данные в 60-дневный срок, который был отведен на это, получили специальную отметку в приложении "Резерв+".

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, пишет LIGA.net. По ее словам, для получения специальной метки необходимо иметь приложение последней версии и обновить документ. Его можно обновить в Play Market на Android и App Store на IOS.

После на главной странице приложения под надписью "военно-учетный документ" у всех, кто в срок обновил данные, появилась галочка и надпись "Данные уточнены вовремя".

Такая же надпись появится и в полной информации о документе. Чтобы ее увидеть необходимо:

нажать на три точки;

затем перейти в полную информации;

проскролить вниз.

Также полные данные будут видны, если отсканировать QR-код: он открывается, если один раз тапнуть по документу.

Приложение "Резерв+": что о нем известно

Это официальное приложение от Министерства обороны Украины, которое стало доступно 18 мая 2024 года. Его можно скачать App Store или Google Play.

С помощью "Резерв+" военнообязанным можно обновить свои военно-учетные данные без личного визита в ТЦК и ЦНАП. При этом, что важно, обновление данных таким путем равносильно обновлению через ЦПАУ или ТЦК.

После установки приложения на экране приветствия будет предложено авторизоваться с помощью BankID, подтвердить или уточнить персональные данные, а также задать пароль или настроить FaceID/отпечаток пальца для входа в "Резерв+". Отметим, что авторизация через BankID следующих банков: "ПриватБанк", "Ощадбанк", Monobank, "Райффайзен Банк", "УкрСиббанк", ПУМБ, "Сенс-банк" и "А-Банк".

18 июня в приложении появилась новая функция — электронный военно-учетный документ. Это позволит военнообязанным не носить с собой бумажный военный билет, а при необходимости пользоваться данной программой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что означает статус "в розыске" в приложении "Резерв+". Есть несколько причин, по которым гражданину могли его дать.