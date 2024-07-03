Статус "у розшуку" у додатку "Резерв+": що це означає і що робити

Є кілька причин, чому так може статися

У додатку "Резерв+" військовозобов’язаним може висвічуватись статус "у розшуку". Однак це не слід сприймати як скоєння якогось злочину. Є кілька причин, з яких особі могли надати такий статус.

Про це сказав заступник начальника Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Василь Фризюк виданню "Суспільне". За його словами, питання краще вирішувати індивідуально, щоб дізнатися, чому людина у розшуку.

"Це вирішується через територіальний центр комплектування в індивідуальному порядку. Наприклад, однією з підстав може бути якщо військовозобовʼязаному раніше вручали повістки у 2022 або 2023 роках. І він за цими повістками не з'являвся, то через це його подали у розшук", — пояснив Фризюк.

Він додав, що всього підстав є кілька. Кожен випадок є індивідуальним, а тому краще на місці й особисто розібратися, чому особі вручили такий статус і як це виправити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в додатку "Резерв +" з’явилася нова функція — електронний військовий квиток. Він є аналогом паперового.