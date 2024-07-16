Не лише через "Резерв+": як можуть оновити свої дані військовослужбовці за кордоном

Військовослужбовці за кордоном мають два варіанти, як можна оновити свої дані

Відповідно до нового закону про мобілізацію до 16 липня всі військовозобов’язані мають оновити свої дані. Якщо військовозобов’язаний перебуває за кордоном, він може оновити дані через додаток "Резерв+".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Там додали, що у цьому випадку військовослужбовці можуть також оновити свої дані через консульську установу.

"Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, можуть оновити свої дані через додаток "Резерв+" або звернутися до консульських установ", — зазначили у відомстві.

Додамо, що з 18 червня військово-обліковий документ у "Резерві+" отримав таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток або тимчасове посвідчення. Електронний військовий квиток можна використовувати у всіх ситуаціях, коли необхідно пред’явити посвідчення особи — наприклад, при прийомі на роботу або отримання послуг у ЦПАУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, як згенерувати копію військово-облікового документа у додатку "Резерв+". Це можна зробити в кілька кліків.

Також ми писали, чи може ТЦК відстежити чоловіків завдяки "Резерв+". "Телеграф" розвіяв кілька страхів, пов’язаних із додатком. Однак чоловіки все одно штурмують ЦНАПи та уникають застосування.