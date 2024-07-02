Як у кілька кліків згенерувати копію військового квитка в "Резерв+": покрокова інструкція (інфографіка)
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Це робиться дуже швидко
Міністерство оборони України опублікувало інструкцію, як згенерувати копію військово-облікового документа у додатку "Резерв+". Це можна зробити в кілька кліків.
На своїй Facebook-сторінці відомство опублікувало покрокову інфографіку, як згенерувати військовий квиток у "Резерв+". Цей спосіб допоможе, коли немає часу стояти в черзі в ЦНАП або ТЦК.
У Міноборони нагадали, що з 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку ж юридичну силу, як і паперовий військовий квиток або тимчасове посвідчення. Електронний військовий квиток можна використовувати у всіх ситуаціях, коли необхідно пред’явити посвідчення особи. Наприклад, при прийомі на роботу або для отримання послуг у ЦНАПі.
Нагадаємо, крім того, військовозобов’язані українці з 25 червня можуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом після оновлення даних у ТЦК. Зробити це можна у будь-якому ЦНАПі України.
Як повідомляв "Телеграф", адвокат розповіла, чи потрібно нотаріально завіряти документи, які додаються до заяви на відстрочку від мобілізації.