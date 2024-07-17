Час на оновлення даних вийшов: військовозобов’язані українці отримали повідомлення у "Резерв+"

Багато хто отримав повідомлення 17 липня

Після закінчення 60-денного строку, який було відведено на оновлення даних, військовозобов’язаним українцям у додатку "Резерв+" надійшло повідомлення. Громадянам подякували за їхню відповідальність і вчасно виконане завдання згідно з новим законом про мобілізацію.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав кандидат історичних наук, фахівець у галузі історії Стародавньої Русі, європейського середньовіччя Андрій Плахонін. Він також прикріпив скріншот із програми з повідомленням, яке йому надійшло.

"Дані успішно оновлено. І ви зробили це до 16 липня. Цінуємо вашу відповідальність", — йдеться у тексті повідомлення у "Резерв+".

У коментарях під постом Андрія Плахоніна користувачі мережі зазначили, що також отримали подібні повідомлення сьогодні, хоча свої дані оновлювали ще кілька днів тому.

При цьому дехто наголосив, що після цього потрібно заново ідентифікуватися.

Чи можна оновити дані після 16 липня

Заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Чорногоренко пояснила, що навіть після 16 липня військовозобов’язані українці зможуть надалі оновлювати свої дані у будь-який зручний спосіб. Про це пише ТСН.

"Якщо 17 липня контактні дані оновлені не будуть, то керівники ТЦК зможуть розглядати це як порушення та накладати адміністративні стягнення. Тому ми пропонуємо нашим громадянам не очікувати на необхідність сплачувати штрафи, а зробити оновлення даних через "Резерв+", — пояснила Чорногоренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Сергій Старенький розповів, яка є поважна причина для відновлення даних до 16 липня.