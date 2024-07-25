"Хочу к своим": в Україні презентували проєкт для обміну зрадників на українських полонених

Це вже третій державний проєкт, який сприяє поверненню українців додому

У четвер, 25 липня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими презентував спільний державний проєкт "Хочу к своим". Він допоможе поверненню українців з російського полону.

Державний проєкт презентували під час пресконференції в "Укрінформ". До його розробки долучилися Головне управління розвідки Міноборони, СБУ та Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини.

"Хочу к своим" — це проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який реалізується за підтримки ГУР, СБУ та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Всі представлені на сайті колаборанти були засуджені за співпрацю або допомогу російським окупаційним силам у війні проти України. Таймер під профілем кожного колаборанта показує час, який кожен з них чекає на обмін", — йдеться на сайті самого проєкту.

Головна мета державного проєкту — розкрити дані про засуджених зрадників, колаборантів і російських агентів, які сприяли окупаційним силам РФ у війні з Україною. Ця інформація буде доступна на веб-сайті проєкту. Зазначені особи погодились на можливий обмін на українських полонених у Росії.

Крім того, проєкт також має на меті:

надати українцям, які все ще співпрацюють з ворогом, шанс припинити цю діяльність на певних умовах через спеціальну онлайн-форму.

забезпечити платформу для громадян, які володіють відомостями про ворожих агентів, щоб поділитися цією інформацією.

посприяти українцям, які прагнуть виїхати до Росії. Заявки обробляються представниками Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, щоб надалі, використовуючи отриману інформацію, працювати над поверненням цивільних українців додому.

Загалом, це вже третій державний проєкт, який сприяє поверненню українців додому. Перший — "Хочу жить" для добровільної здачі у полон російських окупантів, другий — "Хочу найти" для родичів російських солдатів.

"Станом на сьогодні 3405 громадян України вже повернулися додому завдяки обмінам і ми продовжуємо працювати над тим, щоб виконати доручення президента і повернути додому кожного українця… Україна, коли повертає додому своїх громадян, вона віддає не тільки військовослужбовців РФ, але і російську агентуру, яка працювала в Україні за завданням РФ. Як приклад можна навести одного священнослужителя, якого вдалося обміняти на 28 військових", — мовив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Особливо важливо відзначити, що тільки ті справи, в яких наявні вироки суду, можуть брати участь у цьому проєкті, при чому, лише за згоди самих засуджених", — наголосив речник.

З початку широкомасштабного вторгнення СБУ ініціювала понад 7400 кримінальних справ щодо колаборації та сприяння РФ. Суди вже винесли вироки більш ніж тисячі осіб. За державну зраду відкрито понад 2800 проваджень, з яких 550 завершилися судовими вироками.

Щодо коригувальників артилерії розпочато майже 500 кримінальних справ, з них 120 осіб вже засуджено.

"Приблизно 500 засуджених погодилися взяти участь у програмі обміну. З них понад 200 дали згоду на оприлюднення своїх даних у рамках цього проєкту. Ці люди сподіваються на обмін з РФ. Однак, як можна побачити, Росія не поспішає забирати своїх. На сайті під кожним випадком вказано, скільки часу особа очікує на обмін," — зазначив Дехтяренко.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна провела обмін полоненими з Росією. Додому повернулися захисники "Азовсталі" і не тільки.