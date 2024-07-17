Україна та Росія обмінялися полоненими: скільки захисників вдалося повернути додому (фото)

Президент вкотре підкреслив, що не покине жодного українця в російському полоні

Україна провела черговий обмін полоненими із Росією. Додому вдалося повернути 95 українських захисників, і стільки ж росіян було видано представникам РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він назвав країну, яка виступила посередником, та подякував за зусилля.

Серед тих, хто повернувся додому, воїни ЗСУ, Національної гвардії та прикордонники.

"Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво у цьому звільненні. Як би складно це не було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", — написав глава держави.

Як додав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, усього далося повернути 3405 людей від початку повномасштабного вторгнення додому. Представники Офісу омбудсмена перебувають на місці здійснення обміну та контролюють дотримання прав людини, відповідно до міжнародного гуманітарного права, та Женевських конвенцій. Воїнам видадуть чистий одяг та їжу, їх оглянуть лікарі та призначать необхідне лікування або реабілітацію.

Щойно військовополонені вийшли з автобуса на українську землю, вони не стримували сліз. Насамперед вони попросили телефони, щоб зателефонувати своїм близьким і порадувати їх.

"Дякуємо ОАЕ за допомогу в поверненні наших воїнів. Україна вкотре підтверджує своє прагнення повернути всіх своїх громадян на рідну землю і працює у цьому напрямку. Дякуємо рідним, які чекають на хороші новини та вірять в державні органи, які залучать до повернення українців міжнародних партнерів та працюють заради результату", — написав Дмитро Лубінець.

Також "Телеграф" повідомляв, що солдати РФ розстріляли українських солдатів. Черговий кровавий злочин проти беззбройних людей потрапив на відео.