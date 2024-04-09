Росія відмовилася обміняти полонених католиків і мусульман: Україна запропонувала ще один варіант

Україна виступила ще з одною ініціативою

Росія відмовилася здійснити обмін військовополоненими, які сповідують іслам та є католиками. Україна ініціювала здійснення обміну з нагоди релігійних свят.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Україна запропонувала формулу обміну – 1 до 4, в який кількість повернених полонених Росії перевищувала б кількість повернених українській стороні.

"Завтра мусульмани світу відзначатимуть закінчення посту – Ораза-Байрам. До того ж 31 березня католики відзначали Великдень. З цієї нагоди Україна стала ініціатором здійснення обміну військовополоненими, котрі сповідують іслам та є католиками", — зазначив Лубінець

Омбудсмен наголосив, що у списку, який запропонувала Україна до обміну російській стороні, – 1 католик і 146 мусульман. Однак, як зазначив Лубінець, запропоновані списки РФ проігнорувала.

"Як бачимо, навіть послання Папи Римського не додало мотивації росіянам здійснити обмін ні за формулою "всіх на всіх", ні за інших умов. Попри таку нерозумну поведінку російської сторони Україна висловлює свою готовність до здійснення обміну за формулою "всіх на всіх" з нагоди відзначення православного Великодня. Тож таку пропозицію й відправили російській стороні. Я також до неї долучаюся і, зі свого боку, додатково звернуся до уповноваженої з прав людини у РФ Т. Москалькової", – повідомив він.

Нагадаємо, 31 березня у своєму Великодньому посланні, Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну провести обмін полоненими. Він запропонував здійснити його за формулою "всіх на всіх".

Раніше "Телеграф" повідомляв про масштабний обмін полоненими, що стався 3 січня. Тоді додому вдалося повернути 230 українців.