Обміняли садиста? У ГУР відповіли, що буде з колишнім полоненим, якого підозрюють у тортурах українців: ексклюзив Telegraf

Розповіли, що відбувається з поверненими українцями після повернення

В Головному управлінні розвідки прокоментували скандальну новину навколо одного з повернених із російського полону бійців. Нагадаємо, обмін стався у середу, 17 липня. Одного з полонених, а саме Максима Бобилева, звинуватили у нібито співпраці з росіянами.

Представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов у коментарі виданню "Телеграф" заявив, що всі повернені громадяни України висловили бажання бути поверненими й це, зокрема, є ключовим критерієм.

"95 Українців, військовослужбовців повернулися з російського полону. Мова йде про людей, які офіційно перебували в полоні, були захоплені ворогом в полон під час виконання своїх службових обов'язків, які знаходились під присягою. Вони всі громадяни України й виявили бажання бути повернутими. Кожного з них чекають рідні й близькі люди. Власне ключовим критерієм є готовність і бажання бути повернутою людиною", — зазначив Юсов.

Не вдаючись у деталі представник ГУР окреслив в загальних рисах, як готуються обміни й що відбувається з поверненими українцями після.

"У нас є відомості, що людина, захисник знаходиться в полоні і живий. По ньому ведеться робота з повернення. Далі обставини є різні, інформація є різна і постізоляційний супровід містить окрім реабілітації, лікування і психологічної підтримки, також і відповідні перевірки й спілкування з правоохоронними органами", — розповів представник ГУР.

За його словами, далі вже працюють правоохоронні органи і якщо та чи інша інформація підтверджується, чи може містити ознаки правопорушень, проводиться відповідна робота.

"Україна бореться за повернення кожного свого захисника і захисниці, а також цивільних, які опинились в російському полоні. Окрім того, не варто забувати що не завжди інформація є такою, якою може виглядати публічно".

"Наприклад, історія так званого народного мера Горлівки, який публічно довгий час співпрацював з окупантами, але насправді виконував інші потрібні для України завдання", — мовив Юсов та одразу додав, що жодним чином не порівнює два випадки, проте хоче наголосити на тому, що подібні чутливі теми потребують дуже обережних підходів.

"Правоохоронні органи обов'язково будуть виконувати свої завдання і проводити необхідні перевірки", — насамкінець підкреслив Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як поліціянтка Мар'яна Чечелюк, яку повернули додому під час обміну військовополоненими наприкінці травня відновлюється після двох років перебування у полоні.