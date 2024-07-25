"Хочу к своим": в Украине презентовали проект для обмена предателей на украинских пленных

Это уже третий государственный проект, способствующий возвращению украинцев домой

В четверг, 25 июля, Координационный штаб по обращению с военнопленными презентовал общий государственный проект "Хочу к своим". Он поможет возвращению украинцев из российского плена.

Государственный проект презентовали во время пресс-конференции в "Укринформ". К его разработке подключились Главное управление разведки Минобороны, СБУ и Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека.

"Хочу к своим" — это проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, который реализуется при поддержке ГУР, СБУ и Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Все представленные на сайте коллаборанты были осуждены за сотрудничество или помощь российским оккупационным силам в войне против Украины. Таймер под профилем каждого коллаборанта показывает время, которое каждый из них ждет обмена», — говорится на сайте самого проекта.

Главная цель государственного проекта — раскрыть данные об осужденных изменниках, коллаборантах и российских агентах, способствовавших оккупационным силам РФ в войне с Украиной. Эта информация будет доступна на веб-сайте проекта. Эти лица согласились на возможный обмен на украинских пленных в России.

Кроме того, проект также имеет целью:

предоставить украинцам, которые все еще сотрудничают с врагом, шанс прекратить эту деятельность на определенных условиях из-за специальной онлайн-формы

обеспечить платформу для граждан, владеющих сведениями о вражеских агентах, чтобы поделиться этой информацией

посодействовать украинцам, стремящимся уехать в Россию. Заявки обрабатываются представителями Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, чтобы в дальнейшем, используя полученную информацию, работать над возвращением гражданских украинцев домой

В целом, это уже третий государственный проект, способствующий возвращению украинцев домой. Первый — "Хочу жить" для добровольной сдачи в плен русских оккупантов, второй — "Хочу найти" для родственников русских солдат.

"По состоянию на сегодняшний день 3405 граждан Украины уже вернулись домой благодаря обменам и мы продолжаем работать над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть домой каждого украинца… Украина, когда возвращает домой своих граждан, она отдает не только военнослужащих РФ, но и российскую агентуру, которая работала в Украине по заданию РФ. В качестве примера можно привести одного священнослужителя, которого удалось обменять на 28 военных», — сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Особенно важно отметить, что только те дела, в которых имеются приговоры суда, могут участвовать в этом проекте, причем только при согласии самих осужденных", — подчеркнул спикер.

С начала широкомасштабного вторжения СБУ инициировала более 7400 уголовных дел по коллаборации и содействию РФ. Суды уже вынесли приговоры более тысячи человек. За государственную измену открыто более 2800 производств, из которых 550 завершились судебными приговорами.

В отношении корректировщиков артиллерии возбуждено около 500 уголовных дел, из них 120 человек уже осуждены.

"Приблизительно 500 осужденных согласились принять участие в программе обмена. Из них более 200 дали согласие на обнародование своих данных в рамках этого проекта. Эти люди надеются на обмен с РФ. Однако, как можно увидеть, Россия не спешит забирать своих. На сайте под каждым случаем указано, сколько времени лицо ожидает обмен," — отметил Дехтяренко.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что Украина провела обмен пленными с Россией. Домой вернулись защитники "Азовстали" и не только.