Не тільки з Росії: у ГУР розповіли неочікувані подробиці останнього обміну полоненими

Двостороння робота допомогла вирішити це питання

Наприкінці червня під час обміну полоненими між Україною та Росією були повернуті п'ять українців з території Білорусі. Їх, ймовірно, затримали та утримували незаконно.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Андрій Юсов, пише "РБК-Україна".

"У ніч з п'ятниці на суботу, 29 червня, завершився 53-й обмін, в рамках якого було повернуто 90 українських військовослужбовців, а також 10 цивільних громадян України. З них п'ятеро повернули з Білорусі: двох чоловіків та трьох жінок", — каже Юсов.

Він наголосив, що це громадяни України, які, як припускають в ГУР, були затримані й утримувались незаконно.

"Але внаслідок складної та системної роботи — переговорної, дипломатичної, в результаті двостороннього діалогу, це питання вдалося вирішити. І сьогодні громадяни України знаходяться вдома — це найголовніше", — зазначив Юсов.

За його словами, між Україною та Білоруссю на сьогодні "безумовно не прості взаємини".

"Але водночас наразі це точно відмінна ситуація від того, що ми маємо з так званою Російською Федерацією. Двостороння робота допомогла вирішити це питання", — підкреслив представник ГУР.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 90 українців, серед яких захисники Маріуполя, Чорнобильської АЕС та інших напрямків.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський показав емоційні фото зустрічі українських полонених.